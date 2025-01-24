Свой дом в пригороде Астаны: мечта, которая стала доступной

В последние годы всё больше астанчан задумываются о переезде из городских квартир в собственные дома. Растущие семьи, желание независимости и стремление к более комфортной жизни подталкивают людей искать альтернативы городским многоэтажкам. При этом высокие цены на недвижимость в столице заставляют обратить внимание на пригород."В двухкомнатной квартире для семьи из пяти человек было тесно, поэтому мы решили перебраться на землю", – делится своей историей Айгуль, молодая мама троих детей. Как и многие астанчане, она столкнулась с типичной проблемой – растущей семье становится тесно в городской

В последние годы всё больше астанчан задумываются о переезде из городских квартир в собственные дома. Растущие семьи, желание независимости и стремление к более комфортной жизни подталкивают людей искать альтернативы городским многоэтажкам. При этом высокие цены на недвижимость в столице заставляют обратить внимание на пригород.

"В двухкомнатной квартире для семьи из пяти человек было тесно, поэтому мы решили перебраться на землю", – делится своей историей Айгуль, молодая мама троих детей. Как и многие астанчане, она столкнулась с типичной проблемой – растущей семье становится тесно в городской квартире.

Компания LANDJER предлагает решение для тех, кто мечтает о собственном доме, но не готов переплачивать. В городе Косшы, всего в 15 минутах езды от Астаны, компания реализует земельные участки площадью от 8 до 12 соток по цене от 3,8 до 5,5 миллионов тенге.

"Когда человек живёт в частном доме, он чувствует настоящую свободу. Свободу действий, свободу пространства. Нигде это так не ощущается, как в собственном доме", – отмечает Марат, который недавно приобрёл участок в Косшы.

Особую ценность для покупателей представляет статус Косшы как города. Это означает более быстрое развитие инфраструктуры и упрощённое решение административных вопросов. LANDJER активно развивает территорию: проводит дороги, подключает электричество, работает над подведением газа. В планах развития района – строительство школ и торговых центров.

Важным преимуществом является возможность использования пенсионных накоплений для покупки участка, а также наличие различных вариантов оплаты, включая рассрочку от компании.

"Я планирую, что здесь будут встречаться мои внуки и правнуки. Это будет наше родовое гнездо, место, где начнётся история нашей семьи в новом доме", – рассказывает Сауле, одна из покупательниц.

LANDJER работает на рынке с 2012 года и уже реализовала несколько успешных проектов. Компания помогает клиентам на всех этапах: от выбора участка до оформления документов. Специалисты компании проконсультируют по всем вопросам и помогут выбрать оптимальный вариант с учётом ваших потребностей и возможностей.

Для получения подробной информации об участках и условиях покупки вы можете связаться с компанией LANDJER. Сделайте первый шаг к своему родовому гнезду уже сегодня.