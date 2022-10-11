Для чего нужен ЦПД? Кто там и зачем?

- Такой центр нужен, потому что никто не застрахован от жизненных трудностей. Наверное, нужно понимать, что такое тяжёлая жизненная ситуация. Для детей - это когда родители не выполняют свои конституционные права, ведут асоциальный образ жизни, спиваются. Для взрослых - остаться без работы и крова. У каждого ребёнка, попавшего к нам, своя судьба. И абсолютно с каждым мы ведём работу. Собираем все характеристики и психолог начинает выяснять, почему ребёнок попал к нам, имеются ли конфликты с кем-либо или ещё какие-то проблемы. Ещё наши службы работают с родителями таких детей, - рассказывает Талгат Тулеушов.

- В основном к нам попадают дети из неполных семей. Последние три года мы проводили анализы, и 60-70% попавших к нам детей приходится по причине того, что спилась мама и не выполняет свои обязанности. Все данные держатся в строжайшей анонимности. В наши обязанности не входит трудоустройство, но в этом году мы помогли закодироваться четверым мамам и нашли им работу. Такие семьи наша служба сопровождает три года. Также есть волонтёры, которые помогают вещами и продуктами. Мы направлены на то, чтобы не отнять детей у мамы, а помогаем сохранить семью. Делаем всё, чтобы детям не нарушить психику, как говориться, залечиваем детские травмы, - пояснил директор центра.

Придет ли мама за ребёнком, никто не знает....

- Случалось, что детей находим, а родители не заявляются неделями, приходилось подавать в розыск. Но когда идут судебные тяжбы по лишению родительских прав, скажу откровенно, суд почти всегда даёт шанс исправиться матери. Если смысла в этом нет, то тогда ограничивает её в родительских правах на три месяца. Если снова нет изменений, тогда лишают родительских прав, и до шести месяцев дети находятся у нас, затем их переводят в Детскую деревню. И даже после этого родители могут исправится и через суд восстановить свои права. Не нужно ждать этого времени, лучше помочь в трудной ситуации и не дать семье распасться, - считает Талгат Тулеушов.

Социальное сиротство - большая проблема

- Есть много хороших историй и спасённых семей, но это длинный путь и приложение огромных усилий. Любой брошенный ребёнок, какая бы не была у него мама, всегда тянется к ней. Это биологическая связь, от Бога, её ничем не победить. Есть некоторые дети-подростки, которые выбирают наш центр из-за хороших условий для жизни. Да, у нас комфортно, тепло и чисто. Сейчас в центре шесть детей. Бывают случаи, когда мамы оставляют детей подружками или соседям, ну также нельзя....Безответственность приводит к трагедиям, - говорит Талгат Тулеушов.

- Попадают к нам очень запущенные: педикулез, грязные, слабые. В первые дни они все просятся домой, но потом постепенно привыкают, понимают, что тут условия гораздо лучше, чем дома. Тем не менее, мама для них дороже всего на свете, - считает Гуляин Сарбаева.

Детям нужна мама

- У одной женщины не сложилась судьба, её можно сказать выкинули из отчего дома, она начала вести разгульный образ жизни пить, рожать от разных мужчин, в итоге её лишили родительских прав. Дети попали в детский дом, а затем на патронат в интеллигентную, обеспеченную семью. Всё бы ничего, но спустя семь лет объявилась биологическая мама, и представляете, она бросила пить, восстановилась в родительских правах. То есть дети выбрали родную мать, хотя на тот период они ни в чём не нуждались и жили в хорошей семье. 13 лет они провели без мамы, - рассказала социальный педагог.

Откровения сироты, у которой забрали ребенка в ЦПД

- В общем, я пила... и детей забрали в центр. В моей жизни настал такой момент, когда я сорвалась. Растила троих мальчишек, не хватало денег. Морально устала. Всё время сопровождали неудачи, и тут я начала понемногу выпивать. Тогда казалось, что выпивка не навредит, а просто расслабит меня. Да, так оно и было, я расслаблялась, но на следующий день все проблемы снова возвращались. У меня не было человека, который меня бы просто поддержал в тот момент, сказал: Да не переживай, всё наладится. Когда начинаешь выпивать, друзья и знакомые появляются сами по себе. Я в принципе не заметила, как докатилась до такого состояния, - рассказывает Анастасия.

- На какое-то время я остановилась, взяла себя в руки, перестала пить. Но спустя некоторое время снова сорвалась. Тогда сына вновь поместили в центр. Я испугалась, что ребёнка могут не вернуть. Путь моего излечения был один, это кодировка от алкогольной зависимости. Да, я это сделала, иначе бы я лишилась самого дорого мне в жизни, моих детей. Мне помогли сотрудники ЦПД и я им благодарна, - говорит женщина.

- Мне больше всего на этом свете не хватало родительской ласки. И сейчас я виню только себя, что и моим детям пришлось пережить, когда я не додавала этого. Меня некому было поддержать. Теперь дала себе обещание и сказала детям, что я всегда буду рядом, несмотря не на что, я их не брошу. Это жизнь, и за свои ошибки мне очень стыдно перед детьми, я просила у них прощения. До сих пор гложет чувство вины. Представить боюсь, что пришлось пережить сыночку, когда он целый месяц пробыл в центре. Я каждое утро я желаю детям доброго утра, обнимаю их, ласкаю. Мои дети самые лучшие на свете. Даже когда сына забрали в ЦПД, он винил в этом только тех, кто его забрал, но не меня. Не хочу, чтобы они испытали то, что испытала в детстве я. Меня не до любили. Говорите своим детям, что вы их любите, никогда не бросайте детей, целуйте, обнимайте, - рассказывает Анастасия.

Завела Алабая, он не переносит запах алкоголя

- Я работала, было всё хорошо, но у меня есть пьющие соседи. Они часто ко мне обращались за помощью, где-то предлагали поддержать их и выпить с ними, но я мягко характерная, отказать не могла. Выпивала, но на утро мне было очень плохо, похмелье. Были деньги, шла в магазин, и вместе со своими собутыльниками похмелялась. Спустя некоторое время это стало привычкой, от которой я не могла самостоятельно избавиться. Однажды свою дочку я отправила к своей знакомой и она вызвала полицейских. Тогда сотрудники полиции забрали её, а мне посоветовали привести себя в порядок и только тогда пообещали вернуть дочь. Сотрудники ЦПД помогли мне психологически, я нашла деньги, прокапалась от алкогольной зависимости. С того времени прошло два года. У нас всё хорошо. Я попросила прощения у своей дочки, сейчас мы как подруги. Скажу больше, после этой истории я завела алабая, такие собаки не переносят запах алкоголя, соответственно не пускают выпивших людей в дом. С соседями больше не общаюсь и в дом к себе их не пускаю, - рассказала Елена.

ведут разгульный образ жизни;

стресс после тяжёлой жизненной ситуации;

потеря близкого человека;

нет человека, с которым можно поделиться проблемами.

в каждой семье должны быть правила, дети должны уважать взрослых;

родители должны стать другом ребёнку;

наладить взаимопонимание и доверие;

постоянно нужно говорить с ребёнком, за столом, на прогулке, во время игры, интересоваться всем, что у него происходит.

школьный психолог; телефон доверия 150; Call-центр 1301.

- Мы проводим беседы и лишь работаем над тем, что они не должны повторить судьбу родителей, что есть и хорошая жизнь. С маленькими детьми мы обнимаемся, чтобы растопить их сердечки. Показываем то, что есть в нормальных семьях, говорим элементарно: Доброе утро, заботимся. Чаще всего к нам приходят самостоятельные и недоверчивые ребята. Их не до любили...они не знают материнской ласки, но все они очень талантливые и умные, - заключила Алмагуль Асанова.

У каждой истории есть своё начало и конец, и всем бы хотелось, чтобы он был счастливым. Даже взрослому человеку необходимо родное плечо и поддержка близкого человека, чтобы смело идти по жизни и добиваться поставленных целей. Но никто не застрахован остаться без родителей в раннем возрасте. И не обязательно стать для этого сиротой, многие остаются брошенными. Корреспондент «МГ» побывала в Центре поддержки детей, находящихся в тяжёлой жизненной ситуации. Там ютятся дети, оставленные родителями, и никто из них не знает, заберёт ли его мама, но все они искренне надеются и ждут этого. Такой центр появился в Уральске относительно недавно, после слияния Областного детского дома и Центра адаптации несовершеннолетних. Как рассказал директор Центра поддержки детей, находящихся в тяжёлой жизненной ситуации по ЗКО (ЦПД) Талгат Тулеушов, решение объединить детский дом и центр адаптации приняли в связи с уменьшением количества детей и в целях экономии бюджетных средств. Сейчас в распоряжении ЦПД два коттеджа в Детской деревне. Количество детей ежедневно меняется, потому что к ним везут всех, даже подростков, которых задержали после 23:00 на улицах города. А на утро их возвращают родителям.В центре имеется служба поддержки семей и психологической правовой помощи. Дети обеспечены пятиразовым питанием, необходимыми вещами и средствами гигиены.В ЦПД находятся дети от трёх до 18 лет, в зависимости от ситуации их срок пребывания длится до шести месяцев.В ЦПД по ЗКО самое большее количество детей поступает из Уральска, района Байтерек, Теректинского и Бурлинского районов.Так считает директор центра. Он говорит, если в послевоенное время создавались детские дома из-за большого количества сирот, то сейчас всё по-другому, детей просто бросают.Такого же мнения придерживается и социальный педагог ЦПД Гуляин Сарбаева, которая работает с такими детьми.Она рассказала настоящую историю из своей практики, где дети провели без мамы 13 лет.Далее мы поговорили с двумя женщинами, которые по стечению обстоятельств оставляли своих детей в ЦПД, вернее у них забирали их из-за асоциального образа жизни.У 33-летней Анастасии (имя изменено) из Уральска трое детей, старшему сыну 12 лет, среднему 9 лет и младшему 6 лет. Все дети от разных мужчин. Женщина выходила замуж, родила первого ребенка, но брак распался. Остальные дети были рождены в гражданских браках.Она с ужасом и тревогой вспоминает тот день, когда у неё забрали среднего сына и поместили в ЦПД. Жалоба в полицию поступила от соседей.Уже сейчас Анастасия признаётся, что скорее всего все её проблемы идут из детства, она в раннем возрасте осталась сиротой и её воспитывала бабушка.Сейчас Анастасия вышла замуж, работает. В семье всё хорошо. Они с супругом балуют детей и каждые выходные стараются посвятить всё время детям: семейные вылазки на природу, кинотеатры, развлекательные детские центры.Ещё мы поговорили с 36-летней Еленой (имя изменено) из Уральска. У неё также отобрали дочь-подростка и поместили в ЦПД из-за асоциального образа жизни. У женщины не было стрессовых ситуаций, есть крыша над головой, она жила со своей дочкой, ей просто не повезло с соседями.Далее мы побеседовали с внештатным психологом ЦПД Алмагуль Асановой, которая дала советы и причины женского алкоголизма.Алмагуль Асанова отметила, что с маленькими детьми работать легче, они верят в чудо, что всё будет хорошо. Они ждут, что им помогут. А подростки наблюдают долгие годы за происходящим и теряют веру.Те женщины, которые расставались с детьми, говорят, не бросайте детей - это самое дорогое, что есть в жизни.Талгат ТулеушовМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.