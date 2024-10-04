Из-за обострившейся ситуации в Иране, Ливане и Израиле, участки референдума в данных регионах приостановят работу. 228 казахстанцев, проживающих в этих странах, не смогут проголосовать.

Свыше 200 казахстанцев на Ближнем Востоке не смогут проголосовать на референдуме

Из-за обострившейся ситуации в Иране, Ливане и Израиле, участки референдума в данных регионах приостановят работу. 228 казахстанцев, проживающих в этих странах, не смогут проголосовать.

По словам посла по особым поручениям министерства иностранных дел Казахстана Алуы Надиркуловой, это сделано в целях безопасности граждан Казахстана.

— В связи со сложной военной обстановкой, а также в целях обеспечения безопасности граждан Казахстана считаем целесообразным приостановить деятельность участков референдума, действующих в Республиках Ливан, Иран и Израиль», - сообщила Надиркулова.

В настоящее время в Израиле проживают 53 казахстанца, в Иране - 132, в Ливане – 43.

— Граждан, находящихся в настоящее время в этих странах, если нет особой необходимости, просим не покидать место проживания, а также проявлять осмотрительность и следить за новостями, выполнять указания власти и быть на связи с посольствами и МИД, - подчеркнула Надиркулова.

Как отмечается, всего в 59 странах открыты 74 участка.