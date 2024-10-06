В 20:00 голосование закончилось, и все участки закрылись. Членам участковых комиссий предстоит подсчет голосов.

В Западно-Казахстанской области завершилась работа участков референдума. В 20:00 голосование закончилось, и все участки закрылись. Членам участковых комиссий предстоит подсчет голосов. Независимые наблюдатели продолжают следить за процессом, особенно во время обработки бюллетеней. По данным ЦИК в ЗКО явка на момент закрытия участков составила 67,3%, а в целом по стране 63,87%. В голосовании приняли участие свыше 297 тысяч западноказахстанцев. Процесс голосования в области прошел без нарушений и инцидентов.

Как отметил наблюдатель от республиканского общественного объединения «Дауыс» Ренат Ескаков на избирательном участке №444 в г. Уральск, все условия прозрачности и открытости были соблюдены: «Весь процесс был организован на высоком уровне, и мы увидели активное участие населения».

Координатор республиканского общественного объединения «Ел дауысы» по ЗКО Алия Салиева добавила: «Наблюдение за голосованием показало, что жители нашей области осознанно подходят к выбору, что говорит о высоком уровне гражданской ответственности».

На референдуме также активно участвовали граждане с ограниченными возможностями. Кайрат Нугманов, гражданин с ограниченными возможностями отметил: «Я принимаю участие во всех политических кампаниях, включая выборы депутатов и референдумы. На избирательных участках всегда были организованы условия для людей с особыми потребностями, что очень важно для нашего полноценного участия в обществе».

Для граждан с ограниченными возможностями были созданы все необходимые условия: отдельные кабины, специальные ноутбуки, аудиобюллетени и бюллетени с шрифтом Брайля. Также были приняты заявки на голосование на дому, и все они были успешно обработаны. Среди голосующих были и престарелые люди старше 100 лет, а также молодежь региона, которая привнесла креативные перформансы в процесс голосования.

Чемпионы 5 Всемирных игр кочевников, участники Летних Олимпийских игр в Париже, молодожены, заключившие брак в день референдума, трудовые коллективы и семейные династии разных поколений также сделали свой выбор. Граждане приезжали на избирательные участки на тракторах, квадроциклах, самокатах и даже лошадях.

Для поддержания позитивного настроения были организованы различные мероприятия: аниматоры, аквагрим, выступления музыкальных коллективов и шашу. Примечательно, что жители целого села проголосовали всего за один час, продемонстрировав высокий уровень гражданской активности.

Все данные с участков, протоколы и бюллетени будут переданы в территориальные комиссии для дальнейшей обработки.

О предварительных итогах референдума станет известно в понедельник, 7 октября. По официальным данным ЦИК, по стране проголосовали 7 820 918 человек, что составило 63,87%. На данный момент голосование продолжается лишь на некоторых участках за рубежом.

Автор Дана Дюсекенова



