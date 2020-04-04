38 врачей работают в инфекционном стационаре, 40 - в провизорном, 54 - в карантинном, еще 11 врачей находятся в резерве, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Казахстане 16% молодых людей страдают импотенцией, 30% девушек бесплодны Иллюстративное фото из архива "МГ" В Атырауской области для борьбы с коронавирусом подгоготовлены: - В инфекционном стационаре 38 врачей, 60 средних медицинских работников; 60 младших медицинских работников; - В провизорном стационаре - 40 врачей, 76 средних медицинских работников, 76 младших медицинских работников; - В карантинном стационаре 54 врачей, 108 средних медицинских работников, 108 младших медицинских работников. В резерве имеется: - В инфекционном карантине: 3 врача, 6 средних медицинских работников, 6 младших медицинских работников; - В провизорном карантине 2 врача; 8 средних медицинских работников, 8 младших медицинских работников; - В карантинном стационаре 6 врачей, 11 средних медицинских работников, 11 младших медицинских работников. В общей сложности в борьбе с коронавирусной инфекцией в Атырауской области задействовано 611 медицинских работников. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 3 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 460, вылечились 29 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.