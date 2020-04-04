Как сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО, в учреждении максимальной безопасности РУ–170/3 на личные вопросы осужденных отвечают в онлайн-режиме. – В целях усиления противоэпидемического режима в Западно-Казахстанской области сотрудники прокуратуры, департамента УИС и учреждения начали осуществлять прием осужденных по личным и другим вопросам в режиме онлайн. Первая видеобеседа прошла успешно и показала свою эффективность. К приему получил доступ 20 осужденных. По всем заданным вопросам осужденным были даны необходимые юридические консультации. Обратившиеся с юридическими вопросами граждане имеют возможность максимально оперативно получить квалифицированные ответы специалистов, что способствует содействию в обеспечении реализации и защиты прав в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.