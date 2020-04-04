Данное расписание действует с 6 по 11 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В связи с пандемией коронавирусной инфекции в Казахстане был объявлен режим ЧП. В связи с эти каникулы для школьников в марте начались на неделю раньше. Глава МИОР Даурен Абаев на брифинге в СЦК, который прошел 23 марта, заявил, что школьники с 6 апреля будут заниматься дистанционно. В управлении образования ЗКО сообщили, что для этого будет разработана специальная программа. Позже стало известно, что учителя будут проводить онлайн-уроки с помощью программы Zoom. Однако вскоре родители высказали обеспокоенность из-за информации о том, что из-за установки данной программы злоумышленники могут получить доступ к личным данным. К слову, специалисты это опровергли. Между тем 3 апреля министр МОН РК Асхат Аймагамбетов заявил, что интернет в Казахстане не приспособлен для проведения онлайн-уроков для школьников. Он заявил, что по результатам пробных онлайн-уроков МОН решило отказаться от занятий в формате стриминга. Асхат Аймагамбетов пояснил, что школьники будут учиться через мессенджеры, а также через электронную почту и через специальные программы. Ученики школ с государственным языком обучения могут смотреть онлайн-уроки на телеканале "Balapan": Расписание видеоуроков для учеников 1-11 классов на телеканалах (фото) Расписание видеоуроков для учеников 1-11 классов на телеканалах (фото) Расписание видеоуроков для учеников 1-11 классов на телеканалах (фото) Расписание видеоуроков для учеников 1-11 классов на телеканалах (фото) Расписание видеоуроков для учеников 1-11 классов на телеканалах (фото) Расписание видеоуроков для учеников 1-11 классов на телеканалах (фото) Расписание видеоуроков для учеников 1-11 классов на телеканалах (фото) Расписание видеоуроков для учеников 1-11 классов на телеканалах (фото) Расписание видеоуроков для учеников 1-11 классов на телеканалах (фото) Расписание видеоуроков для учеников 1-11 классов на телеканалах (фото) Расписание видеоуроков для учеников 1-11 классов на телеканалах (фото) Ученики школ с русским языком обучения могут смотреть онлайн-уроки на телеканале "Еларна": Расписание видеоуроков на телеканалах (фото) Расписание видеоуроков на телеканалах (фото) Расписание видеоуроков на телеканалах (фото) Расписание видеоуроков на телеканалах (фото) Расписание видеоуроков на телеканалах (фото) Расписание видеоуроков на телеканалах (фото) Расписание видеоуроков на телеканалах (фото) Расписание видеоуроков на телеканалах (фото) Расписание видеоуроков на телеканалах (фото) Расписание видеоуроков на телеканалах (фото) Расписание видеоуроков на телеканалах (фото)                         Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  