Министерства торговли, сельского хозяйства и национальной экономики подписали совместный приказ "О введении предельных розничных цен на социально значимые продовольственные товары" в период действия ЧП в РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Согласно этому приказу во всех областях страны установлены предельные цены на продукты первой необходимости. Так, мука пшеничная первого сорта в ЗКО должна стоить не более 134 тенге
за килограмм. Этот же продукт в Атырауской области стоит 162 тенге
, а в Актюбинской области - 146 тенге
.
Килограмм пшеничного хлеба из муки первого сорта в ЗКО должен стоить 160 тенге
, в Атырауской области - 164 тенге
, а в актюбинской области не более 147 тенге
.
Продавцы ЗКО должны продавать килограмм макаронных изделий не более чем за 195 тенге
, тогда как в Атырауской области эта цифра составляет 216 тенге
, в Актюбинской области - 201 тенге.
Килограмм гречки в ЗКО должен продаваться не дороже 270 тенге
за килограмм. В Атырауской и Актюбинской областях - 300 тенге
.
Не более 297 тенге
за килограмм должен стоить рис в ЗКО, в Атырауской области - 275 тенге
, в Актюбинской области - 252 тенге
за килограмм.
Килограмм говядины, а именно лопаточно-грудная часть с костями, в ЗКО должен стоить не более 1700 тенге
, тогда как в Атырауской области установлена цена на уровне 1805 тенге
, а в Актюбинской области - 1557 тенге
.
Десяток куриных яиц в ЗКО должен стоить не дороже 275 тенге
, в Атырауской области - 265 тенге
, в Актюбинской области - 270 тенге
.
Литр подсолнечного масла на рынках ЗКО должен отпускаться по цене не более чем за 396 тенге
, в Атырауской области - 443 тенге
, в Актюбинской области - 421 тенге
.
Цена на килограмм соли в ЗКО не должна превышать 39 тенге
, в Атырауской области - 46 тенге
, в Актюбинской - 37 тенге
за килограмм.
Эти товары являются самыми востребованными у казахстанцев и именно на них наблюдается скачок цен.
С момента подписания приказа, превышение размера предельно допустимых розничных цен влечет наказание в виде штрафа в размере от 265 тысяч до 530 тысяч тенге.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 4 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 500, вылечились 29 человек, умерли - 4. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
