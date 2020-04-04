Летальный случай зарегистрирован в Туркестанской области,  сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Младенец скончался в реанимации в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" На утро 4 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в г. Алматы - 16, в Атырауской области - 2, в Северо-Казахстанской области - 7, в Жамбылской области - 1, в г. Шымкент - 1, в Туркестанской области - 4, в Мангистауской области - 1, в Карагандинской области - 4. Зарегистрирован один летальный случай в Туркестанской области от коронавирусной инфекции. Всего в стране подтверждено 500 случаев регистрации коронавируса, из них: Нур-Султан – 202, Алматы – 109, Кызылординская область - 26, Карагандинская область - 26, СКО - 25, Туркестанская область - 23, Атырауская область - 22, Акмолинская область - 19, Шымкент - 12, Алматинская область - 9, Жамбылская область - 9, Актюбинская область - 7, ВКО - 4, ЗКО - 2, Мангистауская область - 3, Павлодарская область - 1, Костанайская область - 1. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  