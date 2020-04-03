Управление здравоохранения не подтвердило информацию о 200 заболевших Covid-19 медиках и пациентах областной больницы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В облбольнице Уральска больных будут делить на категории Иллюстративное фото из архива "МГ" Информация, распространяемая в соцсетях, о том, что жительница Кызылкугинского района стала источником инфекции для 200 человек медицинского персонала и пациентов, является недостоверной. - В настоящее время ограничили свою работу отделения пульманологии, гемотологии, терапии, урологии, гинекологии и хирурги, в которых находятся 70 пациентов, у всех тест на коронавирус отрицательный, они будут находится под наблюдением врачей, - сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области. Другие отделения областной больницы работают в штатном режиме. За распространение недостоверной информации нарушитель будет наказан по статье 274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации». Ему грозит штраф в размере до 5000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 3 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 460, вылечились 29 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  