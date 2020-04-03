Отряд десантников прибыл из южной столицы сегодня, 3 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 150 десантников из Алматы будут дезинфицировать уральские улицы Скриншот с видео Очевидцы прислали в редакцию "МГ" видео, на котором снято, как большое количество военнослужащих в голубых берегах стоят во дворе учреждения. При этом автор ролика утверждает, что в Уральск приехали десантники из военной части Алматы. - Они будут жить в туристическом центре "Евразия". Десантники будут дежурить на блокпостах Уральска. Прилетели они только что, - говорит мужской голос за кадром. В пресс-службе департамента по делам обороны информацию подтвердили и рассказали, что в область приехали около 150 военнослужащих с десантно-штурмовых войск министерства обороны РК. - Согласно схеме акимата, часть военнослужащих будут проводить дезинфекцию городских улиц, а остальные будут распределены по блокпостах, - сообщили в ведомстве. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 3 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 460, вылечились 29 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. 4dKXSO4SKFQ   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Видео предоставлено очевидцами 