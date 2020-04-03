Школьники будут учиться через мессенджеры, а также через электронную почту и через специальные программы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Шесть новых школ построят в следующем году в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, интернет в Казахстане не приспособлен для проведения онлайн-уроков для школьников. Он заявил, что по результатам пробных онлайн-уроков МОН решило отказаться от занятий в формате стриминга. – Мы видим, что здесь есть очень много вопросов. Когда первого апреля мы пробовали пробные уроки, только через онлайн подключилось свыше одного миллиона наших детей, в целом на пробных уроках через интернет приняли участие 2,5 миллиона учеников. Мы увидели, что есть как плюсы, так и очень большие минусы. Использовались разные системы: кроме того, что использовали Zoom, были использованы "Кунделик", другие мессенджеры и ресурсы. Интернет в нашей стране не приспособлен для того, чтобы 2,5 млн детей выходили в эфир и учились дистанционно. Поэтому мы решили, что обучение не будет проходить онлайн или через стриминг. В основном мы будем основываться на других механизмах. Это мессенджеры, электронная почта, специальные программы, - отметил Асхат Аймагамбетов. Министр заявил, что для дистанционной учебы школьников будут использованы платформы"Кунделик", "Билимленд" и "Дарын-онлайн", на которых не требуется онлайн-стриминг. – Мы должны больше доверять нашим детям и коллегам-педагогам и должно быть меньше бюрократии, - добавил министр. Напомним, с 6 апреля школьники Казахстана из-за угрозы распространения коронавируса перейдут на дистанционную форму обучения. Первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 3 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 460, вылечились 29 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.