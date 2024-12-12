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Социум

Сын бывшего министра МЧС возглавил «дочку» «КазМунайГаза»

Председателем правления ТОО «KMG PetroChem» (дочерняя организация АО НК «КазМунайГаз») назначен Игорь Ильин», сообщает пресс-служба АО НК «КазМунайГаз».
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Сын бывшего министра МЧС возглавил «дочку» «КазМунайГаза»

Председателем правления ТОО «KMG PetroChem» (дочерняя организация АО НК «КазМунайГаз») назначен Игорь Ильин», сообщает пресс-служба АО НК «КазМунайГаз».

Заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Дастан Абдулгафаров представил нового руководителя коллективу компании.

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До назначения Игорь Ильин занимал должность председателя правления ТОО «Karabatan Utility Solutions». В разные годы работал на руководящих позициях в АО «ЦАЭК», АО «Самрук-Энерго», ТОО «Научно-исследовательский центр Казахского института нефти и газа».

В 2012 году прошёл стажировку, а затем начал трудовой путь в компании Worley Parsons — мирового лидера в инженерных услугах, проектировании, внедрении инновационных подходов в промышленности.

Ильин окончил Казахстанско-Британский технический университет по специальности «автоматизация и управление».

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