Сын бывшего министра МЧС возглавил «дочку» «КазМунайГаза»

Председателем правления ТОО «KMG PetroChem» (дочерняя организация АО НК «КазМунайГаз») назначен Игорь Ильин», сообщает пресс-служба АО НК «КазМунайГаз».

Заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Дастан Абдулгафаров представил нового руководителя коллективу компании.

До назначения Игорь Ильин занимал должность председателя правления ТОО «Karabatan Utility Solutions». В разные годы работал на руководящих позициях в АО «ЦАЭК», АО «Самрук-Энерго», ТОО «Научно-исследовательский центр Казахского института нефти и газа».

В 2012 году прошёл стажировку, а затем начал трудовой путь в компании Worley Parsons — мирового лидера в инженерных услугах, проектировании, внедрении инновационных подходов в промышленности.

Ильин окончил Казахстанско-Британский технический университет по специальности «автоматизация и управление».