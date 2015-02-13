Сын Джеки Чана вышел на свободу
Фото: Vincent Yu / AP Сын известного киноактера Джеки Чана в пятницу, 13 февраля, вышел на свободу после шести месяцев тюремного заключения. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на ТАСС. Суд над 33-летним Джейси Чаном состоялся в начале января 2015 года в Пекине. Мужчина был приговорен к полугоду тюрьмы за незаконный оборот наркотиков. Кроме того, его обязали заплатить штраф в 2 тысячи юаней (около 320 долларов США). Поскольку арестован Джейси Чан был еще в августе 2014 года, срок его наказания истек в феврале 2015-го. Тогда вместе с сыном киноактера был задержан его друг, тайваньский телевизионный актер Кай Ко. Медицинское освидетельствование показало, что мужчины употребляли марихуану. Позже в доме Чана-младшего сотрудники правопорядка обнаружили около 100 граммов наркотика. По местным законам друзьям грозило до трех лет тюремного заключения. Джейси Чан родился в Лос-Анджелесе, учился танцам и актерскому мастерству, а также игре на классической гитаре. В 2004 году он выпустил свой первый альбом, через шесть лет вышел еще один. Чан-младший неоднократно снимался в кино, озвучил журавля в мультфильме «Кунг-фу панда». Источник: lenta.ru