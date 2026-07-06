Сын эксгумировал тело отца спустя 37 лет: анализ ДНК его ошеломил

В США мужчина, который много лет пытался узнать, что произошло с его пропавшим отцом, добился эксгумации останков, однако результаты ДНК-экспертизы оказались неожиданными. Выяснилось, что похороненный под именем его отца человек не связан с семьёй. Об этом сообщает издание Mirror, передает МойГород

52-летний Марк Уэллс рассказал, что его отец Дейл Уэйн Уэллс исчез в феврале 1985 года в возрасте 38 лет. Спустя восемь месяцев в лесу неподалёку от Колфакса в Калифорнии обнаружили тело мужчины, которое тогда признали останками Дейла.

По словам Марка, в детстве ему сообщили, что отец погиб на охоте. Позже он узнал, что обстоятельства были куда сложнее, а в свидетельстве о смерти причина гибели значилась как неизвестная.

Впервые на несоответствия он обратил внимание в 18 лет, когда поступал в морскую пехоту США и изучал документы. После разговора с матерью выяснилось, что она скрыла часть информации.

Со временем мужчина начал самостоятельно расследовать исчезновение отца. Он установил, что тело нашли примерно в четверти мили от дома бывшей жены Дейла, а из-за длительного пребывания в лесу останки были сильно повреждены животными.

Рядом с местом обнаружения нашли три пули, что породило версию о возможном самоубийстве. Однако следователи так и не смогли определить точную причину смерти, официального подтверждения этой версии не было.

В начале 2000-х Марк пытался добиться возобновления расследования, но тогда дело не получило развития.

В августе 2019 года он за собственные средства организовал эксгумацию, рассчитывая, что современные ДНК-технологии помогут установить истину.

Результаты, полученные в мае 2022 года, полностью изменили ситуацию. Эксперты сравнили ДНК останков с генетическим материалом сестры Дейла Уэллса и пришли к выводу, что это не его тело.

Марк признался, что был шокирован. Он долгие годы был уверен, что знает место захоронения отца, но оказалось, что в могиле находится неизвестный человек.

После этого офис шерифа округа Плейсер возобновил расследование исчезновения Дейла Уэллса. Личность человека, чьи останки были похоронены вместо него, до сих пор не установлена.

В полиции пояснили, что ранее идентификация была проведена по стоматологическим данным, после чего тело передали родственникам для захоронения.

Несмотря на возобновление дела, Марк Уэллс до сих пор не получил ответа на главный вопрос — что на самом деле произошло с его отцом более сорока лет назад.