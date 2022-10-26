Сын избил отца до смерти в ЗКО

Они вместе распивали дома спиртное. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, убийство произошло ночью 17 октября. Отец с сыном распивали спиртное дома в посёлке Коныр Сырымского района. Тогда 36-летний сын избил 75-летнего отца. Последний от полученных травм скончался на месте. Труп направлен в морг на судебно-медицинскую экспертизу в Уральск. Ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК «Убийство». Напомним, в апреле этого года жители одного из сел Сырымского района отказались от алкоголя, его больше там не продают. Сообщалось, чт