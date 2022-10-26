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Происшествия

Сын избил отца до смерти в ЗКО

Они вместе распивали дома спиртное. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, убийство произошло ночью 17 октября. Отец с сыном распивали спиртное дома в посёлке Коныр Сырымского района. Тогда 36-летний сын избил 75-летнего отца. Последний от полученных травм скончался на месте. Труп направлен в морг на судебно-медицинскую экспертизу в Уральск. Ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК «Убийство». Напомним, в апреле этого года жители одного из сел Сырымского района отказались от алкоголя, его больше там не продают. Сообщалось, чт
Кристина Кобина
Сын избил отца до смерти в ЗКО
Они вместе распивали дома спиртное.
Сын избил отца до смерти в Уральске
Сын избил отца до смерти в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, убийство произошло ночью 17 октября. Отец с сыном распивали спиртное дома в посёлке Коныр Сырымского района. Тогда 36-летний сын избил 75-летнего отца. Последний от полученных травм скончался на месте. Труп направлен в морг на судебно-медицинскую экспертизу в Уральск. Ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК «Убийство». Напомним, в апреле этого года жители одного из сел Сырымского района отказались от алкоголя, его больше там не продают. Сообщалось, что на фоне такого решения отмечается снижение количества правонарушений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
сын Отец

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