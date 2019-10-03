9-летний Назар перенёс операцию в Уральске по пересадке тканей, но рана на голове очень обширная и глубокая, кожа не прижилась. Маме мальчика пришлось обратиться в клинику за границей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Мама Назара Сандугаш Аугалиева рассказала, в реанимации Назар провел 10 дней.
- Состояние было тяжелое. После реанимации сына перевели в отделение травматологии. 20 сентября в Областной детской многопрофильной больнице ему провели сложную операцию - аутопластику (замена поврежденных частей ткани, путем пересадки иных тканей, того же самого организма - прим. автора). Сыну пересадили ткань с ноги на руку, предплечье и на голову. На руке и предплечье все прижилось, все хорошо. Назар пошел на поправку. Но на голове рана слишком обширная и глубокая, там ткань не прижилась, - рассказала Сандугаш.
Мама мальчика Сандугаш благодарит местных врачей и говорит, что они сделали все, что было в их силах. Провели возможные операции, но теперь им придется обратиться за помощью к врачам из России.
- Операции по пересадке тканей на голове - это большая редкость, и такой тяжелый случай как у нас тоже. Все же местные врачи сделали все, что могли для нас. Теперь нам необходимы операции, которые проводят в Самарской городской клинической больнице №1 им. Н.И. Пирогова. Мы обратились туда, после долгих переговоров нас приняли, 2 октября я отвезла туда Назара, - рассказала Сандугаш.
Она сообщила, что зарубежные доктора поставили не утешительный диагноз.
- Сыну диагностировали ожог 2-3 А степени, это ожог 30-40% кожного покрова. Ожог дыхательных путей 2-3 степени. Ожоговый шок тяжелой степени, - говорит с дрожью в голосе Сандугаш. - Как я поняла, и как мне объяснили врачи, теперь сыну будут проводить операции до тех пор, пока ткань не станет приживаться на черепе.
Также мама рассказала, как мальчик переносит все медицинские процедуры.
- Каждую перевязку он переносит болезненно. Я выходила за дверь, чтобы не видеть его страданий. Но даже там я слышала, как он кричит от невыносимой боли, плачет, просит помощи, а я не могу ничем помочь, - плачет Сандугаш. - У него истерика, ему страшно, он ведь еще ребенок. Он очень сильно боится уколов, от них уже не осталось живого места. Ребенок психологически запуганный.
Стоит отметить, что для поездки семье помогли собрать на первое время деньги сельчане. Однако на операцию в Самаре требуется 1,5 миллиона тенге, которых у семьи нет.
- Помогли со школы имени М.Ауэзова, родители детей из нашего и других классов, директор, учителя, также поддержала средствами и ДЮШС в Чапаево, Евразийский университет провел благотворительный концерт и они отдали все собранные средства нам, - отметила мама. - Я бесконечно всем благодарна. Теперь нам предстоит дорогостоящая операция, и мне деваться некуда, я хочу попросить всех, кто сможет нам помочь. Нам, конечно, помогают близкие, родственники. Но 1,5 миллиона тенге - это огромная сумма, которую нам самостоятельно не осилить. Ведь Назару придется провести в стенах зарубежной клиники минимум 1,5-2 месяца, а первая операция запланирована на 4 октября.
Стоит отметить, что со слов мамы, следствие идет, и пока еще даже не определили кто будет отвечать за произошедшее.
Аким Акжайыкского района Калияр Айтмухамбетов дополнил, что следствие продолжается.
- По результатам проверок тот, у кого на балансе был трансформатор, понесёт ответственность за произошедшее, - заверил глава Акжайыкского района.
Напомним,
29 августа в поселке Чапаево Акжайыкского района ЗКО мальчики играли и забрели в открытую трансформаторную будку, где одного из них ударило током. Ребенок попал в больницу. Позже подробности случившегося рассказала мама ребенка Сандугаш Аугалиева. Она рассказала, что ее сын провел в реанимации
10 дней.
Желающие помочь мальчику могут перечислить деньги по следующим реквизитам:
Номер карты Каспи голд 5169 4931 1902 3961
Также можно связаться с мамой мальчика Сандугаш по номеру телефона: 8 (705) 433-43-02.
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