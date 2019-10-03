Как сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска, 5 октября с 8.00 до 17.00 в связи с проведением марафона «Акжайык» будет ограничено движение в центре города. - Движение будет ограничено по улицам Чагано-Набережная, Пугачева, проспект Н.Назарбаева, Жукова, А.Молдагуловой, Тайманова, Алмазова, Чагано-Набережная. Также будут изменены схемы движения маршрутов: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №10, №12, №16, №17, №22, №23а, №27, №35, №39, №43, №45, №49, №52, №53, - пояснили в отделе ПТ и АД города Уральск. Стоит отметить, что движение автотранспортных средств будет осуществляться по ул. Қурмангазы и Мухита. - Кроме того, в целях обеспечения безопасности участников марафона просим не оставлять свой личный автотранспорт по маршруту проведения марафона. Предупреждаем, что в целях обеспечения дорожной безопасности по маршруту будет работать эвакуатор Управления полиции города Уральска, - пояснили в отделе ПТ и АД города Уральск. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.