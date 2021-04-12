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Социум

Сын вез наркотики своему отцу-заключенному в тюрьму в ЗКО

Подозреваемые доставили 15 килограммов марихуаны из Кызылординской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО, наркотики шли транзитом из Кызылорды в западные регионы. У наркосбытчиков на момент задержания было изъято 10 килограммов вещества растительного происхождения со специфическим запахом, еще 5 килограммов такого же вещества было изъято по месту их проживания. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество относится к классу наркосодержащих растений и является высушенной марихуаной. Согласно сводной табл
Арайлым Усербаева
Сын вез наркотики своему отцу-заключенному в тюрьму в ЗКО
Подозреваемые доставили 15 килограммов марихуаны из Кызылординской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сын вез наркотики своему отцу-заключенному в тюрьму в ЗКО
Сын вез наркотики своему отцу-заключенному в тюрьму в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО, наркотики шли транзитом из Кызылорды в западные регионы. У наркосбытчиков на момент задержания было изъято 10 килограммов вещества растительного происхождения со специфическим запахом, еще 5 килограммов такого же вещества было изъято по месту их проживания. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество относится к классу наркосодержащих растений и является  высушенной марихуаной. Согласно сводной таблице, размер изъятого определен как особо крупный. – В ходе проведения ОПМ сотрудниками оперативного отдела была получена информация о возможной причастности одного из осужденных, отбывающих наказание в режимном учреждении ДУИС по ЗКО к перевозке и доставке наркотических средств через своего брата на территорию ЗКО из Кызылординской области. Часть из этих наркотических средств преступники намеревались доставить в режимные учреждения. Данная информация была тщательно проверена и передана в ДКНБ и в городе Актобе был задержан подозреваемый, который является сыном осужденного, отбывающего наказание в учреждении ДУИС по ЗКО. Данный заключенный отбывает наказание за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Вместо того, чтобы раскаяться в своих злодеяниях, он вовлек своего сына в преступную деятельность. В настоящее время досудебное расследование завершено и дело передано в суд, – рассказал  заместитель начальника ДУИС по ЗКО Нияз Рыспаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
тюрьма

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