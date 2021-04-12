Сын вез наркотики своему отцу-заключенному в тюрьму в ЗКО

Подозреваемые доставили 15 килограммов марихуаны из Кызылординской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО, наркотики шли транзитом из Кызылорды в западные регионы. У наркосбытчиков на момент задержания было изъято 10 килограммов вещества растительного происхождения со специфическим запахом, еще 5 килограммов такого же вещества было изъято по месту их проживания. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество относится к классу наркосодержащих растений и является высушенной марихуаной. Согласно сводной табл