Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам и.о. руководителя управления государственного архитектурно строительного контроля ЗКО Айдара Менеева, в 2020 году было проведено 30 проверок малоэтажных многоквартирных жилых домов (таунхаусы). – В основном такие объекты строятся без проекта, без экпертизы и без соответствующего права на землю. Хотелось бы сказать, что проектирование объектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности должно обеспечивать безопасность сооружений для жизни и здоровья человека и окружающей среды. При проектировании сооружений должны быть идентифицированы и учтены все возможные риски на всех стадиях жизненного цикла, в том числе при нормальной эксплуатации, чрезвычайных ситуациях, предполагаемых нарушениях при проведении строительно-монтажных работ и недопустимом строительстве, - сообщил Айдар Менеев. Однако, по словам Айдара Менеева, имеются факты искажения результатов инженерных изысканий (топосъемок). Кроме этого, широко распространилась тенденция проектирования малоэтажных жилых домов без наружных инженерных сетей и благоустройства, отсутствуют парковочные места, детские игровые площадки. – В центре города есть дома, которые были построены без дворов и парковок. Вместе с тем проектируются малоэтажные жилые дома без наружных инженерных сетей. Дома строятся по проекту и по экспертизе, а инженерные сети, газопровод, водопровод, канализация производятся по техусловиям. В данном случае это является нарушением законодательства, - заключил Айдар Менеев. Заместитель акима ЗКО Тимуржан Шакимов говорит, что таунхаусы действительно строятся без уведомления о начале производственных работ, без сопровождения авторского и технического надзора и без ПСД, которая прошла экспертизу. – Частники выкупают земельный участок, 10-15 соток, строят на нем жилой дом, берут разрешение в госархитектуре как на строительство жилого дома, а потом делает изменения, будто делает перепланировку, хотя изначально видно, что это не частный дом, и оформляет как многоквартирный. Хозяева этих домов потом идут в ЦОН, сдают документы, а сотрудники ЦОНа отправляют эти документы на согласование в органы архитектуры или в ГАСК, где не глядя подписывают документы. Что получается в итоге? В итоге получается, что на маленьком участке построен многоквартирный дом. Получается строили многоквартирный дом под видом частного. Сейчас поступают очень много жалоб со стороны тех, кто там купил квартиры. Мы взялись за этих застройщиков, оштрафовали их, и они на вряд ли теперь получат разрешительные документы. Ведь для того, чтобы строить многоквартирный дом обязательно нужно сделать проект, экспертизу пройти, потом есть нормы, что для каждой квартиры должны быть предусмотрены парковочные места, детские площадки. Все это на 15 сотках не уместится, нужно как минимум 40-50 соток. Таких примеров много, вот по адресам: Темира Масина, 50, Сейфуллина, 17 есть дома. Жильцы, которые вложили свои деньги, теперь не могут получить документы. Ко мне приходил человек, он купил квартиру за 20 миллионов тенге, документы ему не дают, в квартире нет газа. Такого бардака быть не должно. Давайте соблюдать действующее законодательства, - возмутился Тимуржан Шакимов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.