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Такого вы еще не пробовали. Низкокалорийный чизкейк без выпечки, в нем нет сахара и сметаны.

https://mgorod.kz/projects/nitem/takogo-vy-eshhe-ne-probovali-nizkokalorijnyj-chizkejk-bez-vypechki-v-nem-net-sahara-i-smetany/
Marat
Такого вы еще не пробовали. Низкокалорийный чизкейк без выпечки, в нем нет сахара и сметаны.
https://mgorod.kz/projects/nitem/takogo-vy-eshhe-ne-probovali-nizkokalorijnyj-chizkejk-bez-vypechki-v-nem-net-sahara-i-smetany/

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