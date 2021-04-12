Таксист сбил школьницу и скрылся с места ДТП в Актобе

Девочку госпитализировали в больницу с различными травмами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Авария произошла 8 апреля на нерегулируемом пешеходном переходе по улице М.Маметовой в 12 микрорайоне. Водитель автомашины ВАЗ сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. – Несовершеннолетняя девочка была госпитализирована в БСМП города Актобе. Незамедлительно был объявлен план «Перехват», в результате чего сотрудниками патрульной полиции была остановлена автомашина, совершившая ДТП, за рулем которой находился 59-летний водитель, занимающийся частным изво