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Социум

Таксист сбил школьницу и скрылся с места ДТП в Актобе

Девочку госпитализировали в больницу с различными травмами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Авария произошла 8 апреля на нерегулируемом пешеходном переходе по улице М.Маметовой в 12 микрорайоне. Водитель автомашины ВАЗ сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. – Несовершеннолетняя девочка была госпитализирована в БСМП города Актобе. Незамедлительно был объявлен план «Перехват», в результате чего сотрудниками патрульной полиции была остановлена автомашина, совершившая ДТП, за рулем которой находился 59-летний водитель, занимающийся частным изво
Арайлым Усербаева
Таксист сбил школьницу и скрылся с места ДТП в Актобе
Девочку госпитализировали в больницу с различными травмами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Таксист сбил школьницу и скрылся с места ДТП в Актобе
Таксист сбил школьницу и скрылся с места ДТП в Актобе
Иллюстративное фото из архива "МГ" Авария произошла 8 апреля на нерегулируемом пешеходном переходе по улице М.Маметовой в 12 микрорайоне. Водитель автомашины ВАЗ сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. – Несовершеннолетняя девочка была госпитализирована в БСМП города Актобе. Незамедлительно был объявлен план «Перехват», в результате чего сотрудниками патрульной полиции была остановлена автомашина, совершившая ДТП, за рулем которой находился 59-летний водитель, занимающийся частным извозом через мобильное приложение. Водитель был освидетельствован, экспертиза показала, что водитель трезв. По данному факту проводится расследование, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
таксист школьница

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