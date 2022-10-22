Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Талдықұдыққа таза ауыз су жетті

Қазталов ауданының Талдықұдық ауылдық округі тұрғындары үшін берекелі жыл болды десек артық болмас. Шалғайда орналасқан ауылда былтыр көгілдір отынмен қамтылса, биыл орталықтағы С.Есетов атындағы білім ордасы күрделі жөндеуден өтті. Ал ауыл тұрғындары үшін басты мәселе болған таза ауыз су жүйесін іске қосу «AMANAT» Казталов аудандық филалының сайлауалды бағдарламасына енген болатын. Сол сайлауалды бағдарлама облыс, аудандағы атқамінер азаматтардың араласуымен іске асты. Биыл «Нұрлы жер» бағдарламасы аясында Талдықұдық ауылында таза ауыз мәселесіне нүкте қойылып, таза су қондырғысының құрылыс ж
gorod
Талдықұдыққа таза ауыз су жетті
Қазталов ауданының Талдықұдық ауылдық округі тұрғындары үшін берекелі жыл болды десек артық болмас.
Талдықұдыққа таза ауыз су жетті
Талдықұдыққа таза ауыз су жетті
Шалғайда орналасқан ауылда былтыр көгілдір отынмен қамтылса, биыл орталықтағы С.Есетов атындағы білім ордасы күрделі жөндеуден өтті. Ал ауыл тұрғындары үшін басты мәселе болған таза ауыз су жүйесін іске қосу «AMANAT» Казталов аудандық филалының сайлауалды бағдарламасына енген болатын. Сол сайлауалды бағдарлама облыс, аудандағы атқамінер азаматтардың араласуымен іске асты. Биыл «Нұрлы жер» бағдарламасы аясында Талдықұдық ауылында таза ауыз мәселесіне нүкте қойылып, таза су қондырғысының құрылыс жұмыстары басталған еді. Республика күні қарсаңында талдықұдықтық ағайындар қуанышқа бөленіп, таза ауыз су жүйесі іске қосылды. Құрылыс жұмыстарын уақытылы және сапалы атқарған мердігер мекеме «Байсын-А» ЖШС. Сағатына 3,5 куб литр жылдамдықпен айдалып тұрған таза ауыз суға Талдықұдық ауылындағы 120 үйдің 70-і қосылған. Қалған үйлерге де су жақын арада жеткізілмек. Біз әр оқырманымызды бағалаймыз, сондықтан түсініктеме беру кезінде ұсыныстармен мұқият танысып шығыңыз. Али ЖУМАНОВ

Читайте также

Новости партнёров