Талгарская трагедия: уголовное дело завели в отношении отца Шерзата Болата

По информации Департамента полиции Алматинской области, 10 декабря Каржаубай Нурумов был задержан по факту хулиганства и создания препятствий для движения транспортных средств. Также сообщается, что он употреблял нецензурную брань в общественном месте и в адрес сотрудников полиции, угрожал им ножом, а также умышленно повредил чужое имущество: поцарапал автомобиль и проколол колесо. За хулиганство суд назначил ему 15 суток административного ареста. А по факту умышленного повреждения имущества было возбуждено уголовное дело.

По информации Департамента полиции Алматинской области, Каржаубай Нурумов был задержан по факту хулиганства и создания препятствий для движения транспортных средств. Также сообщается, что он употреблял нецензурную брань в общественном месте и в адрес сотрудников полиции, угрожал им ножом, а также умышленно повредил чужое имущество: поцарапал автомобиль и проколол колесо. За хулиганство суд назначил ему 15 суток административного ареста. А по факту умышленного повреждения имущества было возбуждено уголовное дело.

- Установлено, что 10 декабря в результате противоправных действий, имевших место в селе Азат Енбекшиказахского района был причинен материальный ущерб собственнику автомобиля, что значительно превышает порог административной ответственности и влечет уголовную квалификацию деяния, - сообщили в ДП.

В настоящее время проводится расследование с целью установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, отца погибшего Шерзата, Каржаубая Нурымова задержали во время похоронной процессии в селе Азат. Он заявил, что его брата - Нурганата могли убить, семья не верит в версию с суицидом. Очевидцы также сообщили, что он повредил автомобиль правоохранительных органов. Мужчину доставили в управление полиции Енбекшиказахского района в Иссыке.

Ранее на окраине Талгара было обнаружено тело дяди убитого в октябре Шерзата Болата, который, по предварительным данным, совершил самоубийство через повешение. Позже полиция раскрыла детали предсмертной записки, которую мужчина отправил одному из родственников через мессенджер. В сообщении он попрощался с близкими и попросил похоронить его рядом с племянником.

Страну потрясло зверское убийство 16-летнего парня в городе Талгар Алматинской области. Четвертого октября произошла драка, в результате которой подросток погиб от ножевого ранения, ещё два человека тяжело пострадали.