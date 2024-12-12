Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Талгарская трагедия: уголовное дело завели в отношении отца Шерзата Болата

По информации Департамента полиции Алматинской области, 10 декабря Каржаубай Нурумов был задержан по факту хулиганства и создания препятствий для движения транспортных средств. Также сообщается, что он употреблял нецензурную брань в общественном месте и в адрес сотрудников полиции, угрожал им ножом, а также умышленно повредил чужое имущество: поцарапал автомобиль и проколол колесо. За хулиганство суд назначил ему 15 суток административного ареста. А по факту умышленного повреждения имущества было возбуждено уголовное дело.
gorod
Талгарская трагедия: уголовное дело завели в отношении отца Шерзата Болата

По информации Департамента полиции Алматинской области, Каржаубай Нурумов был задержан по факту хулиганства и создания препятствий для движения транспортных средств. Также сообщается, что он употреблял нецензурную брань в общественном месте и в адрес сотрудников полиции, угрожал им ножом, а также умышленно повредил чужое имущество: поцарапал автомобиль и проколол колесо. За хулиганство суд назначил ему 15 суток административного ареста. А по факту умышленного повреждения имущества было возбуждено уголовное дело.

- Установлено, что 10 декабря в результате противоправных действий, имевших место в селе Азат Енбекшиказахского района был причинен материальный ущерб собственнику автомобиля, что значительно превышает порог административной ответственности и влечет уголовную квалификацию деяния, - сообщили в ДП.

Главный баннер

В настоящее время проводится расследование с целью установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, отца погибшего Шерзата, Каржаубая Нурымова задержали во время похоронной процессии в селе Азат. Он заявил, что его брата - Нурганата могли убить, семья не верит в версию с суицидом. Очевидцы также сообщили, что он повредил автомобиль правоохранительных органов. Мужчину доставили в управление полиции Енбекшиказахского района в Иссыке.

Ранее на окраине Талгара было обнаружено тело дяди убитого в октябре Шерзата Болата, который, по предварительным данным, совершил самоубийство через повешение. Позже полиция раскрыла детали предсмертной записки, которую мужчина отправил одному из родственников через мессенджер. В сообщении он попрощался с близкими и попросил похоронить его рядом с племянником. 

Страну потрясло зверское убийство 16-летнего парня в городе Талгар Алматинской области. Четвертого октября произошла драка, в результате которой подросток погиб от ножевого ранения, ещё два человека тяжело пострадали. 

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article