Тариф на электричество повысился в Актобе

По данным департамента по регулированию естественных монополий Актюбинской области, средний тариф на электроэнергию составит 38,86 тенге за киловатт. Для населения цена за киловатт электроэнергии без учета НДС была 16,62 тенге, с 1 апреля стала 19,94 тенге. Предприятия будут платить по тарифу 49,99 тенге/кВтч, бюджетные организации 67,07 тенге/кВтч, производители социально значимых продтоваров и потребители, находящиеся на территории специальных экономических и индустриальных зон 38,86 тенге/кВтч.
В ТОО «Энергосистема» объяснили, что тариф пришлось повысить из-за удорожания цены на передачу электроэнергии, увеличения снабженческой надбавки, а также роста стоимости услуги поддержания готовности электрической мощности к несению нагрузок на рынке электрической мощности в ТОО «РФЦ по ВИЭ».
Энергетики на публичных слушаниях объясняли актюбинцам, что у них растет число абонентов, соответственно, потребление электроэнергии – ежегодно примерно до 5%. Электроэнергию предприятие закупает у единого поставщика, часть - в соседней России.
На публичных слушаниях жители выступили против повышения тарифа. Самыми активными при этом были те, кто проживает в дачных коллективах. Электролинии там давно устарели, энергетики брать их себе на баланс не хотят, из-за этого жители платят за свет и так больше других.
- Учитывая мнение населения, средний тариф за киловатт электроэнергии снизили на 7,13 тенге или 15,5% от проекта, стоимость света для населения- на 2,13 тенге или 9,6%, чем было в заявке, - сообщили в ДРЕМ Актюбинской области.
Ранее мы писали о том, что в Актобе состоялись публичные слушания по этому вопросу. Новость о предстоящем повышении цены на электричество возмутило горожан.
Фарида Зарип