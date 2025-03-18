Тариф на электричество хотят повысить с 1 апреля в Актюбинской области

В Актюбинской области с 1 апреля планируют повысить тариф на электроэнергию. С 34,64 тенге цена за киловатт электроэнергия может вырасти до 46 тенге.

— При потреблении в месяц 172 кВт электроэнергии, расходы за свет увеличится всего на 1225 тенге, - объяснял жителям на публичных слушаниях директор департамента сбыта ТОО «Энергосистема» Альбек Дусмухамбетов.

Он рассказывал, что предприятие обеспечивает электроэнергией Актобе, 14 районов области с прилегающими селами и разъездами. Число абонентов растет, растет и потребление электроэнергии – ежегодно примерно до 5 процентов: строятся многоэтажные и частные дома. Электроэнергию предприятие закупает у единого поставщика, а также в соседней России.

Расходы на покупку электроэнергии по прогнозу вырастут с 17, 83 тенге до 18, 17 тенге кВтч, затраты на передачу электроэнергии энергопередающими организациями тоже увеличатся, расходы по снабженческой надбавке поднимутся до 1,60 тенге за 1 кВтч.

В связи с этим предприятие должно увеличить тарифы для населения, объясняли собравшимся. Но доводы монополистов их не очень убедили. В зале было много представителей дачных коллективов. Свет для них давно стал наболевшей проблемой. За электроэнергию они платят больше других актюбинцев. В прошлом году им уже поднимали тариф на свет, после этого, говорят руководители СК, собрать с людей деньги за потребленную электроэнергию стало гораздо сложнее. Проблема в том, что сети на дачах, часть которых имеет статус ИЖС, старые, часто на них бывают порывы, из-за потерь жителям приходится платить больше.

— У нас все жители против повышения тарифов, я пришла сказать это от их имени, - выступила председатель коллектива «Теренсай» Гульзия Магауина. - Люди получают по 150 тысяч тенге, как детей кормить? Вы думайте о народе! По нашему коллективу долг за свет сейчас 232 тысячи тенге, и вы еще хотите поднять?!

Пенсионеры возмущались тем, что стоило им поднять выплаты на 6 процентов, следом подорожали продукты, а теперь могут вырасти тарифы на комуслуги. «Куда смотрит антимонопольный департамент, прокуратура? Кто нас защитит? Поднимать тариф неправильно», говорили они. «И не надо нам говорить, что в Актобе самые низкие тарифы. Если бы так было, мы бы лучше жили», говорили аксакалы.

— Вопрос о росте тарифа на электроэнергию пока не решен, все будет в рамках закона, - объяснил собравшимся руководитель департамента по регулированию естественных монополий Ерлан Дуйсен.

Энергетики пообещали, что для решения вопроса с дачными коллективами проведут собрание с председателями совместно с акиматом города.

Фарида ЗАРИП