Тариф на вывоз мусора просят повысить в Уральске

Последнее повышение тарифа на мусор было в октябре 2022 года. Тогда стоимость вывоза мусора повысили с 286 тенге до 496 тенге на 1 жителя благоустроенного сектора и с 291 тенге до 505 тенге для жителей частного сектора.

И вот спустя два с половиной года в Уральске вновь заговорили о повышении тарифа на вывоз мусора. Директор ТОО «Орал таза сервис» Рафхат Данагулов говорит, что они действительно подали заявку. Однако конкретную сумму указывать они не имеют право.

– Мы просто подаем заявку, акимат в лице городского ЖКХ объявляет тендер по госзакупкам на расчет тарифа. Компания, которая специализируется на расчете тарифа, выигрывает тендер. Это могут быть предприятия из других городов Казахстана, которые к нам никакого отношения не имеют. Мы не монополисты, и действующий тариф не наш. Поэтому наш тариф рассматривает и утверждает не антимонопольный комитет, а городской маслихат, - сообщил Рафхат Данагулов.

По его словам, небольшие частные компании, также занимающиеся вывозом твердо-бытовых отходов не хотят работать с населением, им куда проще обслуживать кафе, рестораны и другие бизнес-объекты. И вывозить мусор с территории жилых районов и частного сектора куду сложнее.

Свою заявку на повышение тарифа руководство ТОО «Орал таза сервис» аргументировало подорожанием ГСМ. По словам Данагулова, нынешний тариф рассчитан от стоимости топлива 2020 года. Тогда во время карантина предприятию не разрешили повышать тариф.

– В то время дизельное топливо тогда стоило 180 тенге, а сейчас мы покупаем по 295-300 тенге. Запасные части тоже сильно подскочили в цене. Мы заказываем их из России и Китая. Еще одной ключевой причиной является повышение зарплаты сотрудников. У нас их порядка 180 человек. С каждым повышением тарифа мы и им повышаем зарплату. Найти работников в нашей сфере очень сложно, у нас все время дефицит кадров. Налоги мы оплачиваем как юридическое лицо, никаких субсидий для нас от государства не предусмотрено, - отметил Рафхат Данагулов.

Окончательное решение примут депутаты городского маслихата.