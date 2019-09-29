Актюбинская делегация во главе с Ондасыном Уразалиным ознакомилась с работой агентства по инвестиционному развитию Татарстана, сотрудничающего с крупнейшими компаниями мира. Руководитель агентства Талия Минуллина рассказала, что в экономической зоне созданы благоприятные условия для представителей бизнес-сообщества и выразила готовность к обмену опытом и сотрудничеству с актюбинскими коллегами. После презентации экономического потенциала Татарстана между управлением индустриально-инновационного развития Актюбинской области и агентством по инвестиционному развитию Татарстана, а также между РПП Актюбинской области и Торгово-промышленной палатой Татарстана были подписаны меморандумы о взаимодействии. Рабочая программа главы региона продолжилась посещением современного индустриального комплекса "Химград". Общая площадь Технополиса составляет 131 га, проектная площадь зданий и сооружений превышает 500 тыс. кв. метров. Идея Технополиса «Химград» заключается в предоставлении резидентам площадей и земельных участков на праве аренды и/или выкупа, а наличие комплексной инженерной инфраструктуры позволяет обеспечить быстрый старт производств. На территории «Химграда» действует 282 компании малого и среднего бизнеса, работающие в области химической промышленности, переработки полимеров, нанотехнологий, ресурсосбережения и энергоэффективности, медицинских технологий. Большой интерес у Ондасына Уразалина вызвал грузовой дрон «Flyp», предназначенный для использования по химической обработке полей в сельском хозяйстве, доставки грузов в труднодоступные районы, а также для других применений в нефтегазовом секторе. В рамках рабочей программы аким области встретился с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений в сфере туризма, предпринимательства, здравоохранения, образования, химической промышленности. - В рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России 9 ноября 2017 года между акиматом Актюбинской области и Правительством Республики Татарстан было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и гуманитарном сотрудничестве. Надеюсь, что по итогам сегодняшней встречи взаимодействие будет усилено. За 7 месяцев текущего года внешнеторговый оборот между нашей областью и Республикой Татарстан составил 19,6 млн долларов США, - отметил Ондасын Уразалин. Глава региона также посетил агропромышленный комплекс «Казан». Руководитель Агропарка Олег Власов провёл экскурсию по многофункциональному технологичному комплексу, деятельность которого направлена на поддержку и развитие малых и средних форм предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства. Здесь создана уникальная система торговли продуктами сельскохозяйственного производства «от фермера к потребителю без посредников», у сельхозпроизводителей есть возможность на одной площадке хранить, перерабатывать, фасовать, производить и реализовывать свою продукцию. Отметим, что из Татарстана в Актюбинскую область поставляется крупный рогатый скот, полимеры этилена, прицепы, полуприцепы и другие товары. В настоящее время 9 крестьянских хозяйств региона ведут переговоры о закупе племенных коров молочного направления. Затем актюбинская делегация посетила первый в РФ Университет Иннополиса по направлению IT. Российский вуз специализируется на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий и робототехники, в университетском городке в рамках довузовской подготовки школьников готовят по STEM-программам, включающим курсы спортивной робототехники, математики, программирования и проектной деятельности. Работают более 30 преподавателей из США, Канады, Пакистана, Англии, Франции. Также аким области встретился с генеральным директором авиакомпании АО «ЮВТ АЭРО» Петром Трубаевым, обсудив с ним вопросы регулирования воздушного сообщения, а также открытия нового авиасообщения между городами Актобе и Казань. В завершение визита в Татарстан Ондасын Уразалин дал интервью государственному телеканалу "Татарстан-Новый век" для документального фильма, который снимается в рамках социально-экономических, дружественных отношений между Казахстаном и Татарстаном. По итогам рабочей поездки аким области дал ряд поручений председателю правления АО "СПК «Актобе», руководителям управления индустриально-инновационного развития, управления экономики и бюджетного планирования, Региональной палаты предпринимателей «Атамекен» по развитию предпринимательства и промышленности региона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.