Те, кто не экономит воду, должны платить больше - аким ЗКО

Таким образом глава региона отметил необходимость введения дифференцированного тарифа на водоснабжение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 31 марта в ТОО "Батыс су арнасы" состоялось рабочее совещание по вопросам водообеспечения населения Уральска, в котором принял участие глава региона Гали Искалиев. Аким области напомнил, что в октябре прошлого года уже давал поручение руководству компании решить проблему с расточительством воды и о 100% установке приборов учета с дистанционной передачей данных. – Сверхнормативные потери за прошлый год у вас состав