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Социум Спасти Урал

Те, кто не экономит воду, должны платить больше - аким ЗКО

Таким образом глава региона отметил необходимость введения дифференцированного тарифа на водоснабжение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 31 марта в ТОО "Батыс су арнасы" состоялось рабочее совещание по вопросам водообеспечения населения Уральска, в котором принял участие глава региона Гали Искалиев. Аким области напомнил, что в октябре прошлого года уже давал поручение руководству компании решить проблему с расточительством воды и о 100% установке приборов учета с дистанционной передачей данных. – Сверхнормативные потери за прошлый год у вас состав
Арайлым Усербаева
Те, кто не экономит воду, должны платить больше - аким ЗКО
Таким образом глава региона отметил необходимость введения дифференцированного тарифа на водоснабжение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Отключение воды в Уральске: начался суд в отношении ТОО &quot;Батыс су арнасы&quot;
Отключение воды в Уральске: начался суд в отношении ТОО &quot;Батыс су арнасы&quot;
Иллюстративное фото из архива "МГ" 31 марта в ТОО "Батыс су арнасы" состоялось рабочее совещание по вопросам водообеспечения населения  Уральска, в котором принял участие глава региона Гали Искалиев. Аким области напомнил, что в октябре прошлого года уже давал поручение руководству компании решить проблему с расточительством воды и о 100% установке приборов учета с дистанционной передачей данных. – Сверхнормативные потери за прошлый год у вас составляют 700 тысяч кубометров воды. Маленькие квартиры потребляют 38, 50, 70 кубов воды в месяц, адреса называть не буду. 1,5 тысячи кубов в год начислено на квартиру по улице Монкеулы. Кто потребляет воду сверх нормы, тот должен платить больше. По дифференцированному тарифу мы будем отрабатывать. Если кто-то делает бизнес на питьевой воде, поливает огороды, использует для сауны, бассейна, то он должен больше платить. А люди, которые потребляют воду для собственных нужд, они, конечно, должны платить как положено, даже меньше, чем сейчас платят, так как сверхпотребление будет дороже. Но на зарплате ваших сотрудников это не должно отразиться, ваши работники итак мало получают, - заявил Гали Искалиев. Директор ТОО "Батыс су арнасы" Каиргали Имашев отметил, что предприятие полностью поддерживает внедрение дифференцированного тарифа. – Только на частный сектор нужно установить около 26 тысяч приборов учета, каждый счетчик будет стоить от 25 тысяч тенге. Основные потери воды как раз-таки идут в частном секторе, - заявил Каиргали Имашев. Глава региона также затронул проблему с автомойками и объектами общественного питания, так как вода, которую они сливают в канализацию часто приводит к масштабным авариям. Ведь в такой воде в большом количестве содержится жир, химические и технические масла. – Жир забивает канализационные трубы и колодцы. Именно рядом с общепитами происходят большие заторы. Мы прошлись по всем точками общепита, многие отказываются устанавливать жиро-, маслоуловители, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, они стоят около 350 тысяч тенге, их можно использовать и для моек, и для ресторанов, - отметил Каиргали Имашев. Гали Искалиев возмутился тем, что большинство объектов общественного питания и автомоек все еще работают без жиро- и маслоуловителей. – Мы же не требуем ничего незаконного, пусть соблюдают нормы экологического кодекса. Если кто-то не хочет соблюдать эти требования, это не значит, что весь город должен страдать. Ежемесячно публикуйте фамилии тех, кто не исполняет ваши требования. Они используют центральную канализацию, люди не должны испытывать трудности из-за того, что несколько частных предприятий загрязняют канализацию. Это касается и автопарков, у них огромное количество машин. Вода с моек поступает в канализацию, из-за этого нам придется ставить вопрос о реконструкции по КОСу (канализационно очистные сооружения - прим. автора). Привлекайте сотрудников департамента экологии и СЭС. Горожане не будут против, наоборот, поддержат. В течение месяца найдите механизмы привлечения финансирования на установку приборов учета с дистанционной передачей данных, - подытожил Гали Искалиев. К слову, аким области высказался и о воде, которая поступает в КОС. – Эта вода технически не пригодна для полива. Но это огромный объем воды, который могли бы использовать различные заводы и предприятия. Им нужна вода, а мы ее в поле выливаем. Сколько воды ежесуточно мы выливаем, когда ее можно использовать на фермах и заводах, - добавил глава региона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.      
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