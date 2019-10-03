Тела были обнаружены сегодня, 3 октября, примерно в 11.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Трупы мужчины и женщины были обнаружены в квартире 3-этажного дома по ул. Гагарина, в районе  ремзавода. Начальник управления полиции города Уральск Мирлан Айкенов отметил, что смерть была не насильственная, однако точная причина смерти будет известна после проведения экспертизы. - Тела 52-летней женщины и 54-летнего мужчины были обнаружены сегодня примерно в 11.00. Тела находились в квартире примерно дней 10, - рассказал Мирлан Айкенов. -  Семья была не благополучная. Со слов соседей, супруги нередко выпивали. Нужно отметить, что в недавно были обнаружены тела пожилой женщины и ее сына, которых убили. По данному делу идет следствие. Кроме того, нераскрытым остается убийство пожилой супружеской пары, которое произошло 17 апреля 2017 года в частном доме в районе кинотеатра "Казахстан" Под подозрение в убийстве попала Екатерина Мансурова, которая ухаживала за стариками. Однако женщина заявила, что она не виновна, при этом она рассказала, что полицейские заставляли ее признаться в двойном убийстве. Позже она была отпущена и с нее были сняты обвинения.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА