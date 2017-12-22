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- Мы впервые представляем на рынке Казахстана смартфон Tele2. И для дебюта выбрали модель, которая стала бы идеальным сочетанием цены и производительности. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету и тем ресурсам, которые доступны в сети, сегодня не должен стоить много. Технологии развиваются и потребности наших клиентов тоже. Мы всегда придерживались стратегии лучшей цены, и этот продукт – не исключение, - прокомментировалСмартфон Tele2 Urban с камерой 8 Mpx, прочным корпусом и поддержкой высокоскоростного 4G – отличное сочетание для того, чтобы пользоваться соцсетями, учиться и общаться. А его прочный металлический корпус гарантирует долгий срок службы смартфона даже у самого активного пользователя. За 29 990 тенге пользователь получает не только сматрфон, но и один месяц тарифа «Просто Супер» в подарок, а также удвоенный трафик в сети 4G на полгода. И самое важное – покупая Urban в официальных салонах Tele2 до 31 декабря 2017 года, каждый покупатель участвует в розыгрыше планшетов и ноутбуков.Лицензия АБА № 000950 от 21 июня 2005 выдана Агентством РК по информации и связи. Новости Компаний.