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Tele2 разместил очередной провокационный билборд в Алматы

В Алматы появился очередной билборд с провокационной рекламой от сотового оператора Tele2, передает корреспондент Tengrinews.kz. Фото ©Николай Колесников Баннер появился на улице Тимирязева напротив КазНУ имени аль-Фараби. Компания разместила оригинальный билборд, содержащий поздравления с праздником Наурыз для конкурентов. На плакате написано: "С праздником, дорогой Кисель! Твой недорогой Tele2". "Наш билборд с рекламой нашего тарифа висел в непосредственной близости от офиса Kcell. Провисел он где-то месяц. 17 марта около 22.30 наш баннер с этой конструкции пропал. (...) И появляется там бан
Marat
Tele2 разместил очередной провокационный билборд в Алматы
В Алматы появился очередной билборд с провокационной рекламой от сотового оператора Tele2, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©Николай Колесников
Фото ©Николай Колесников
 Фото ©Николай Колесников Баннер появился на улице Тимирязева напротив КазНУ имени аль-Фараби. Компания разместила оригинальный билборд, содержащий поздравления с праздником Наурыз для конкурентов. На плакате написано: "С праздником, дорогой Кисель! Твой недорогой Tele2". "Наш билборд с рекламой нашего тарифа висел в непосредственной близости от офиса Kcell. Провисел он где-то месяц. 17 марта около 22.30 наш баннер с этой конструкции пропал. (...) И появляется там баннер Kcell с поздравлениями к Наурызу. Мы это все сфотографировали и сразу же сняли этот баннер, так как конструкция наша, мы ее арендовали и никто из наших конкурентов не может там поздравлять с Наурызом. Потом висела пустая конструкция. Мы готовили новый баннер. (...) Наш прежний баннер непонятно куда пропал, то есть, условно говоря, его украли. Мы готовились сегодня вывесить поздравления для "Киселя" на эту конструкцию. Утром приехали, а сама конструкция полностью разобрана и спилена. Не на что вешать. Поэтому мы решили взять первую ближайшую пустую конструкцию, где проезжают сотрудники Kcell по дороге на работу, и решили туда повесить, чтобы первыми поздравить коллег-конкурентов с наступающим праздником", - объяснил причину появления такого билборда Олжас Бибанов, руководитель службы внешних коммуникаций Tele2 Kazakhstan.
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 Также он отметил, что билборды компании пропадают бесследно не впервые. "Мы не исключаем мысль, что в городе орудует банда клептоманов, которые коллекционируют именно наши баннеры. Это не первый случай. Ранее наш баннер "Рекомендует Tele2" на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Навои пропал. Мы по этому поводу обращались в полицию, но пока наш баннер не найден. Пользуясь случаем, мы хотим передать всем клептоманам, которые орудуют в городе, что если они хотят коллекционировать наши баннеры, мы готовы передать им в руки готовые напечатанные экземпляры", - добавил Бибанов. Коммерческий директор Tele2 Kazakhstan Миндаугас Убартас на вопрос о том, что компания намерена предпринять в случае, если поздравительный баннер вновь пропадет, ответил, что они не будут по этому поводу сильно огорчаться. "Конструкций в городе много, и ничто нас не остановит в нашем желании поздравлять конкурентов с праздниками. На каждый пропавший баннер мы повесим еще пять". В пресс-службе компании Kcell, в свою очередь, от каких-либо комментариев по поводу случившегося отказались. Также пользователи Интернета ранее обратили внимание на то, что сейчас все салоны связи Tele2 оформлены с использованием фирменного стиля другого конкурента компании. "Это не Beeline вообще. Это просто "кирпич", который, может быть, расцветкой и наталкивает на определенные мысли. Так или иначе мы решили забрендировать все витрины наших салонов пленкой и написать, что не всем нравятся наши низкие цены. Это было сделано неделю назад", - сказал Бибанов.
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 Компания Beeline, в свою очередь, сохраняет абсолютное спокойствие и относится к рекламе Tele2 с юмором. "По сути, такого рода реклама-провокация - это та модель, которую выбрал Теле2. (…) В это время мы не играем в игры, а занимаемся делом: повышаем качество предоставляемых услуг. Хотят "троллить", да ради бога!  (...) Мы кирпичей в окна не бросаем, нам есть чем заняться. (...) Пока нельзя говорить о том, что задета честь и репутация торговой марки или чему-то нанесен ущерб", - ответил Алексей Бендзь, директор по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан. Напомним, что это не первый провокационный рекламный билборд Tele2. В сентябре 2014 года на крыше одного из домов в Алматы рядом с логотипом Kcell был размещен баннер с текстом "Рекомендует Tele2". Баннер провисел недолго. Он был демонтирован и похищен неизвестными. Компания Kcell увидела в этом нарушение законодательства и подала жалобу в АЗК. В январе специализированный межрайонный административный суд Алматы не нашел нарушений в рекламе "Kcell рекомендует Tele2".

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