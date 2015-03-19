Tele2 разместил очередной провокационный билборд в Алматы

В Алматы появился очередной билборд с провокационной рекламой от сотового оператора Tele2, передает корреспондент Tengrinews.kz. Фото ©Николай Колесников Баннер появился на улице Тимирязева напротив КазНУ имени аль-Фараби. Компания разместила оригинальный билборд, содержащий поздравления с праздником Наурыз для конкурентов. На плакате написано: "С праздником, дорогой Кисель! Твой недорогой Tele2". "Наш билборд с рекламой нашего тарифа висел в непосредственной близости от офиса Kcell. Провисел он где-то месяц. 17 марта около 22.30 наш баннер с этой конструкции пропал. (...) И появляется там бан