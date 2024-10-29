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Социум

Телевидение и радио отключат на западе Казахстана

С 29 по 31 октября 2024 года с 10:00 до 17:00 на радиотелевизионной станции «Актобе» Актюбинской области будет временно отключено вещание телеканалов: QAZAQSTAN, Хабар HD, 24KZ, BALAPAN, ЕЛ АРНА, Jibek joly, ABAI TV, Первый канал Евразия, AQTOBE, QAZSPORT HD, МИР, Astana TV, КТК, НТК, Седьмой канал, 31 канал, Almaty, МИР 24, ATAMEKEN BUSINESS, Новое телевидение, TДК-42, InSport, Рика ТВ и радиоканалов: QAZAQ Radiosy, SHALKAR Radiosy, Радио NS, Русское радио Азия, Европа плюс Казахстан, Ретро FM Qazaqstan, Жулдыз FM, Авторадио Казахстан, Народное радио, Радио дача, Love Radio, LUX FM.
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Телевидение и радио отключат на западе Казахстана

АО «Казтелерадио» проинформировало о проведении внеплановых технических работ.

С 29 по 31 октября 2024 года с 10:00 до 17:00 на радиотелевизионной станции «Актобе» Актюбинской области будет временно отключено вещание телеканалов: QAZAQSTAN, Хабар HD, 24KZ, BALAPAN, ЕЛ АРНА, Jibek joly, ABAI TV, Первый канал Евразия, AQTOBE, QAZSPORT HD, МИР, Astana TV, КТК, НТК, Седьмой канал, 31 канал, Almaty, МИР 24, ATAMEKEN BUSINESS, Новое телевидение, TДК-42, InSport, Рика ТВ и радиоканалов: QAZAQ Radiosy, SHALKAR Radiosy, Радио NS, Русское радио Азия, Европа плюс Казахстан, Ретро FM Qazaqstan, Жулдыз FM, Авторадио Казахстан, Народное радио, Радио дача, Love Radio, LUX FM.

Также будет отключено оборудование АО «АлмаТел Казахстан» (Alma+).

С 28 по 31 октября и с 1 по 3 ноября с 9:00 до 18:00 на радиотелевизионной станции Онеге Жаныбекского района и Актау (Белогорка) Шынгирлауского района ЗКО будет временно отключено вещание телеканалов QAZAQSTAN и Хабар.

Кроме того, 29 октября отключение затронет РТС «Толкын» в Алматинской области, 4 ноября — РТС «Сапак» в области Жетысу.

С 28 по 31 октября и 1 ноября отключение пройдет на РТС «Кокшетау» в Акмолинской области.

Для получения дополнительной информации можно связаться с Call Center: 193, +7 (727) 2 581 500, 8 8000 800 193.

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