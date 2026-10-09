Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Тело мужчины нашли в одном из дворов Уральска

Тело мужчины обнаружили недалеко от дома 16 по улице Циолковского.
Кристина Кобина
Тело мужчины нашли в одном из дворов Уральска
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В редакцию "МГ" очевидцы сообщили, что во дворе дома №16 на улице Циолковского якобы убили мужчину. В департаменте полиции ЗКО отметили, что действительно 7 октября возле одного из домов по улице Циолковского обнаружено тело 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

- Сотрудники полиции задержали 43-летнего подозреваемого в совершении этого преступления. Его водворили в изолятор временного содержания. По факту начато досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - пояснили в ведомстве.

Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

Напомним, в ночь на 20 сентября 2026 года убили женщину в селе ЗКО. 

Читайте также

Новости партнёров