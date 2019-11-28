Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Тело пропавшего парня нашли в Актюбинской области

Сулейман Есеналиев ушел из дома вечером 24 ноября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сулейман Есеналиев. Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области Сулейман Есеналиев жил в селе Бирлик Темирского района. 24 ноября в 18.00 он ушел из дома и не вернулся. На следующий день родственники обратились в полицию. Мама сообщила, что сын - инвалид с детства. Поисками пропавшего занимались 22 полицейских, 12 работников сельского акимата, более 30 местных жителей и 10 учителей местной школы. Сегодня, 28 ноября, в 15.00 сотрудники ДЧС сообщили, что Сулеймана Есеналиева нашли мертвым н
gorod
Тело пропавшего парня нашли в Актюбинской области
Сулейман Есеналиев ушел из дома вечером 24 ноября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Сулейман Есеналиев. Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области Сулейман Есеналиев жил в селе Бирлик Темирского района. 24 ноября в 18.00  он ушел из дома и не вернулся. На следующий день родственники обратились в полицию. Мама сообщила, что сын - инвалид с детства. Поисками пропавшего занимались 22 полицейских, 12 работников сельского акимата, более 30 местных жителей и 10 учителей местной школы. Сегодня, 28 ноября, в 15.00 сотрудники ДЧС сообщили, что Сулеймана Есеналиева нашли мертвым недалеко от поселка, где он жил. Причина смерти будет известна после экспертизы. В полиции добавили, что признаков насильственной смерти нет. Другие подробности выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ
погиб пропал без вести

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article