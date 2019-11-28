Тело пропавшего парня нашли в Актюбинской области

Сулейман Есеналиев ушел из дома вечером 24 ноября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сулейман Есеналиев. Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области Сулейман Есеналиев жил в селе Бирлик Темирского района. 24 ноября в 18.00 он ушел из дома и не вернулся. На следующий день родственники обратились в полицию. Мама сообщила, что сын - инвалид с детства. Поисками пропавшего занимались 22 полицейских, 12 работников сельского акимата, более 30 местных жителей и 10 учителей местной школы. Сегодня, 28 ноября, в 15.00 сотрудники ДЧС сообщили, что Сулеймана Есеналиева нашли мертвым н