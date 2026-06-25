Тело сожгли в костре: стали известны подробности убийства алматинского полицейского

По подозрению в преступлении задержаны его супруга и 14-летний сын.

В Алматинской области продолжается расследование резонансного убийства 37-летнего сотрудника полиции, чье обгоревшее тело ранее было найдено в горной местности. Стали известны новые детали преступления, передает сайт телеканала КТК.

Выяснилось, что страшную находку обнаружил местный пастух в горах Кегенского района, который и снял обгоревшие останки на видео. По предварительной версии следствия, после совершения расправы тело оперативника вывезли за 300 километров от мегаполиса и сожгли, чтобы скрыть следы. По подозрению в преступлении задержаны самые близкие люди погибшего - его супруга и 14-летний сын. Предполагается, что в момент убийства в доме находились только они трое.

Погибший занимал должность старшего оперуполномоченного, а его жена также являлась сотрудницей правоохранительных органов. Пара состояла в браке 15 лет и воспитывала семерых детей, а сыновья активно занимались спортом.

Соседи до сих пор не могут поверить в случившееся и отзываются о многодетной семье как о благополучной:

- Ночью приехали полицейские на машинах. Никаких звуков я не слышала. Я замечала, дети такие воспитанные: возвращаюсь из магазина, они помогают пакеты донести до квартиры. Подростка часто видела со спортивной сумкой. Хозяин квартиры всегда здоровался. Жена красивая. Мы, конечно, в шоке, что такое вообще могло произойти, - заявили они.

В настоящий момент полиция расследует уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Если вина задержанных матери и сына будет доказана, им грозит от 15 лет лишения свободы.

Источник: КТК

