Теперь меня никто не собьёт: погибшая девочка переходила дорогу со светоотражающей лентой

Погибшая Айару Ермек была старшим ребенком в семье и увлекалась карате и танцами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из личного архива семьи Сегодня, 21 ноября, с раннего утра в дом погибшей девочки приходят родные, друзья семьи, коллеги, знакомые, чтобы выразить слова скорби и поддержать родителей. Как рассказал отец погибшей Айару, ее мечтой было - стать чемпионкой мира по карате. Она была старшим ребенком в семье и отличалась упорством. - В таком состоянии мне очень сложно говорить. Моя старшая дочь упорно тренировались, вот вчера шла с карате вместе со своей бабушкой. Когда п