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Социум

Теперь меня никто не собьёт: погибшая девочка переходила дорогу со светоотражающей лентой

Погибшая Айару Ермек была старшим ребенком в семье и увлекалась карате и танцами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из личного архива семьи Сегодня, 21 ноября, с раннего утра в дом погибшей девочки приходят родные, друзья семьи, коллеги, знакомые, чтобы выразить слова скорби и поддержать родителей. Как рассказал отец погибшей Айару, ее мечтой было - стать чемпионкой мира по карате. Она была старшим ребенком в семье и отличалась упорством. - В таком состоянии мне очень сложно говорить. Моя старшая дочь упорно тренировались, вот вчера шла с карате вместе со своей бабушкой. Когда п
Кристина Кобина
Теперь меня никто не собьёт: погибшая девочка переходила дорогу со светоотражающей лентой
Погибшая Айару Ермек была старшим ребенком в семье и увлекалась карате и танцами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из личного архива семьи Сегодня, 21 ноября, с раннего утра в дом погибшей девочки приходят родные, друзья семьи, коллеги, знакомые, чтобы выразить слова скорби и поддержать родителей. Как рассказал отец погибшей Айару, ее мечтой было - стать чемпионкой мира по карате. Она была старшим ребенком в семье и отличалась упорством. - В таком состоянии мне очень сложно говорить. Моя старшая дочь упорно тренировались, вот вчера шла с карате вместе со своей бабушкой. Когда переходила дорогу по пешеходном переходу, в руках держала отражающую ленту и говорила, что теперь её никто не собьёт, машины сами будут останавливаться. Занималась ещё художественной гимнастикой, танцами. Все время участвовала в соревнованиях и занимала призовые места на республиканских чемпионатах. Она была очень способной, уже в пять лет на международном фестивале в Санкт-Петербурге она заняла первое место с казахским танцем. Большие надежды возлагал её тренер по карате, он даже стал тренировать её бесплатно, - со скорбью в голосе рассказал папа погибшей девочки Асылхан Казиев. По его словам, к ним домой не пришел ни один родственник со стороны виновника ДТП. Асылхан Казиев отметил, что у него теперь осталось три дочери.  Отец девочки работает в филармонии имени Г. Курмангалиева, он известный в городе кюйши. Мама - руководитель танцевального ансамбля "Акжайык". В школе также до сих пор не могут поверить в то, что Айару больше нет. Заместитель директора по воспитательной работе СОШ №44 Эльмира Мырзашева отметила, что девочка училась на отлично. - Училась в четвёртом классе, очень воспитанная и ответственная девочка. Воспитывалась в творческой семье. Отец играет на домбре, мама руководитель танцевального ансамбля. Очень хороший и светлый ребёнок, - отметила Эльмира Мырзашева. По словам заместителя начальника УП г.Уральск Нурлана Бисенова, экспертиза показала, что водитель был трезв. - Он пояснил, что места происшествия скрылся, потому что испугался. Ранее мужчина был судим за кражу. Он работает в шиномонтажной мастерской, - рассказал Нурлан Бисенов. Напомним, 20 ноября в 20.50 в 5 микрорайоне на ул. Нур неизвестный водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Девочка скончалась до приезда скорой помощи. В час ночи водитель был установлен. Он водворен в ИВС, начато досудебное расследование.
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ДТП гибель

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