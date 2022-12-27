Тепло вернулось в дома жителей атырауского микрорайона Нурсая

Коммунальщики устранили неисправность системы отопления. Иллюстративное из архива "МГ" Отопление отключили утром 26 декабря из-за вышедшей из строя системы. Без тепла оставались жители 87 многоэтажных домов в микрорайоне Нурсая и средняя школа №40. В 23:50 этого же дня подачу отопления восстановили. Директор средней школы №40 Жанаргуль Атчибаева сказала, что 27 декабря дети продолжили учёбу в обычном формате. В начале декабря жители девяти домов этого же микрорайона уже оставались без тепла. После выяснилось, что руководство коммунального обслуживания жилых домов не проводило своевременную диа