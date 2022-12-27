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Социум

Тепло вернулось в дома жителей атырауского микрорайона Нурсая

Коммунальщики устранили неисправность системы отопления. Иллюстративное из архива "МГ" Отопление отключили утром 26 декабря из-за вышедшей из строя системы. Без тепла оставались жители 87 многоэтажных домов в микрорайоне Нурсая и средняя школа №40. В 23:50 этого же дня подачу отопления восстановили. Директор средней школы №40 Жанаргуль Атчибаева сказала, что 27 декабря дети продолжили учёбу в обычном формате. В начале декабря жители девяти домов этого же микрорайона уже оставались без тепла. После выяснилось, что руководство коммунального обслуживания жилых домов не проводило своевременную диа
Дана Рахметова
Тепло вернулось в дома жителей атырауского микрорайона Нурсая
Коммунальщики устранили неисправность системы отопления.
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В Уральске просят повысить тариф на тепло на 15%
Иллюстративное из архива "МГ" Отопление отключили утром 26 декабря из-за вышедшей из строя системы. Без тепла оставались жители 87 многоэтажных домов в микрорайоне Нурсая и средняя школа №40. В 23:50 этого же дня подачу отопления восстановили. Директор средней школы №40 Жанаргуль Атчибаева сказала, что 27 декабря дети продолжили учёбу в обычном формате. В начале декабря жители девяти домов этого же микрорайона уже оставались без тепла. После выяснилось, что руководство коммунального обслуживания жилых домов не проводило своевременную диагностику системы отопления. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Атырау тепло

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