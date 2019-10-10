Тепловики ЗКО рассказали о готовности к предстоящей зиме

Предстоящий отопительный сезон пройдет благополучно, обещают тепловики. За 2019 год практически все намеченные работы выполнены. Частичная модернизация труб должна улучшить как сам отопительный процесс, так и качество работы предприятия. На участке в 110 метров по г.Уральску, где ранее в отопительный период случались частые порывы, были проложены новые трубы казахстанского производства с ППУ-изоляцией. АО «Жайыктеплоэнерго» приобрело новый прибор – двухканальный импульсный рефлекто-метр – для безошибочного определения места протечки воды. Новый прибор позволит проверять подземные участки проло