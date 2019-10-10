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Социум

Тепловики ЗКО рассказали о готовности к предстоящей зиме

Предстоящий отопительный сезон пройдет благополучно, обещают тепловики. За 2019 год практически все намеченные работы выполнены. Частичная модернизация труб должна улучшить как сам отопительный процесс, так и качество работы предприятия. На участке в 110 метров по г.Уральску, где ранее в отопительный период случались частые порывы, были проложены новые трубы казахстанского производства с ППУ-изоляцией. АО «Жайыктеплоэнерго» приобрело новый прибор – двухканальный импульсный рефлекто-метр – для безошибочного определения места протечки воды. Новый прибор позволит проверять подземные участки проло
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Тепловики ЗКО рассказали о готовности к предстоящей зиме
Предстоящий отопительный сезон пройдет благополучно, обещают тепловики. За 2019 год практически все намеченные работы выполнены. Частичная модернизация труб должна улучшить как сам отопительный процесс, так и качество работы предприятия.
На участке в 110 метров по г.Уральску, где ранее в отопительный период случались частые порывы, были проложены новые трубы казахстанского производства с ППУ-изоляцией. АО «Жайыктеплоэнерго» приобрело новый прибор – двухканальный импульсный рефлекто-метр – для безошибочного определения места протечки воды. Новый прибор позволит проверять подземные участки проложенных труб и определять место порыва. Это облегчит процесс ремонта труб и позволит быстро устранить поломку. – Департамент Комитета по регулированию естественных монополии Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области постоянно проверяет исполнение обязательств по инвестиционной программе «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения г. Уральска, оборудования ТЭЦ, водозабора и котельных на 2016-2020 годы» АО «Жайыктеплоэнерго». С этой целью мы осмотрели ряд объектов, где проведены ремонтные работы. В целом, АО «Жайыктеплоэнерго» утверждена инвестиционная программа на 5 лет, на 2016-2020 годы, в сумме 1 404,9 млн тенге, из них на 2019 год запланировано 94,940 млн тенге. Фактическое исполнение мероприятий за 2019 год составило порядка 43,418 млн тенге, из них проведен ремонт тепловых сетей на сумму 35,126 млн тенге, – проинформировал руководитель отдела контроля за соблюдением законодательства и исковой работы департамента Комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО Оралбек Кулмурзин. В частности, были проведены работы по восстановлению теплоизоляции на надземных теплопроводах оцинкованной сталью, перекладка подземного трубопроводов тепломагистрали ТМ-5 по ул. Деповская в районе «Деповского» моста, на сумму 15,674 млн тенге. Сотрудники контролирующего органа осмотрели теплообменный пункт №20, где был установлен пластинчатый теплообменник системы ГВС, обеспечивающий горячей водой 20 домов данного района г.Уральска. Всего таких теплообменников по городу 68 объектов, в восьми из них установлены новые водоподогреватели в рамках инвестиционной программы на 2019 год. – На сегодняшний день нам осталось приобрести минвату, жесть для теплоизоляции труб, закупку еще одного прибора для определения утечки воды по трубам с ППУ-изоляцией на тепломагистралях 4 и 8, – пояснил руководитель производственно-технического отдела АО «Жайыктеплоэнерго» Болат Батаев Также была произведена замена циркуляционного насоса ГВС с частотным преобразователем в количестве 6 штук, приобретение агрегата электронасосного с электродвигателем на раме марки АСЭ 500-70-16. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
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