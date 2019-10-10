В Сырымском районе по госпрограмме строят многоэтажный дом

Кроме того, сейчас в районе идет активная работа по обеспечению сел газом и водой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам акима Сырымского района Толегена Турегалиева, на данный момент в районе в очереди на жилье стоят 282 человека. Из них 16 – это многодетные семьи. В этом году для очередников построят новый 3-этажный 36-квартирный дом. Также для улучшения условий жизни на селе ведется работа по водообеспечению жителей сел водой. Нужно отметить, что водообеспеченность здесь составляет 83,9 процента. Сейчас водопровод тянут к пяти селам. Кроме того, важнейшим вопросом в районе я