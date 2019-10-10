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Социум

В Сырымском районе по госпрограмме строят многоэтажный дом

Кроме того, сейчас в районе идет активная работа по обеспечению сел газом и водой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам акима Сырымского района Толегена Турегалиева, на данный момент в районе в очереди на жилье стоят 282 человека. Из них 16 – это многодетные семьи. В этом году для очередников построят новый 3-этажный 36-квартирный дом. Также для улучшения условий жизни на селе ведется работа по водообеспечению жителей сел водой. Нужно отметить, что водообеспеченность здесь составляет 83,9 процента. Сейчас водопровод тянут к пяти селам. Кроме того, важнейшим вопросом в районе я
gorod
В Сырымском районе по госпрограмме строят многоэтажный дом
Кроме того, сейчас в районе идет активная работа по обеспечению сел газом и водой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам акима Сырымского района Толегена Турегалиева, на данный момент в районе в очереди на жилье стоят 282 человека. Из них 16 – это многодетные семьи. В этом году для очередников построят новый 3-этажный 36-квартирный дом. Также для улучшения условий жизни на селе ведется работа по водообеспечению жителей сел водой. Нужно отметить, что водообеспеченность здесь составляет 83,9 процента. Сейчас водопровод тянут к пяти селам. Кроме того, важнейшим вопросом в районе является развитие сельского хозяйства. - На зиму в районе заготовлено 139 тысяч тонн сена. Также ведется мониторинг земель сельхозназначения. В этом году было выявлено 13500 гектаров земель, не использующихся по назначению, - рассказал Толеген Турегалиев. В районе также уделяют внимание развитию транспортной логистической инфраструктуры. За три года в районе было отремонтировано 15 километров подъездных автодорог. В 2019 году была отремонтирована дорога в селе Алгабас протяженностью два километра. Кроме того ведется реконструкция автодороги Аксай-Жымпиты протяженностью 10 километров. - Готова проектно-сметная документация по ремонту подъездных дорог до села Тоганас, Булан и автодороги от трассы Самара-Шымкент до мавзолея «Әулие Дадем Баба» протяженностью 2,6 километра. В этом году планируются ремонтные работы от трассы Самара-Шымкент до святилища «Әулие Дадем Баба». Выделены 1,4 миллиона тенге, подано объявление на портал госзакупок, - сообщил Толеген Турегалиев. Нужно отметить, что в этом году в районе по программе Zhas Projekt было одобрено девять проектов. По данной программе в районе были открыты пекарня и лавка детского питания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
жилье

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