Западноказахстанцы никогда не были простым соперником. В этом сезоне, после полной перестройки состава, футболисты «Атырау» смотрятся очень уверенно. Поэтому для «Тобола» многие прогнозировали очень тяжелую встречу, передает информационный портал "Алау".
В составе костанайцев было сразу несколько изменений по сравнению с матчем против «Спартака». В старте вышли Малышев и Красич, а Богданов, Шимкович, Йеслинек и вовсе сегодня не играли.
Атыраусцы с первых минут показали, кто же тут хозяин. Футболисты в белой форме владели инициативой и неплохо атаковали. Костанайцы отвечали контратаками, в одной из которых Шабанов сыграл за пределами штрафной площади руками, но арбитр этот момент оставил без внимания.
Спустя несколько минут защитники «Тобола» допустили досадную ошибку, вследствие которой Савио вырвался на рандеву с Петуховым. Последний вышел победителем. Уже в следующем моменте хозяева вновь могли открыть счет, но Афанасьев ударил неточно.
У «Атырау» здорово выглядели Савио и Эссаме. В первом тайме они не раз щекотали нервы нашей защите. Стефан чаще делал это в пределах штрафной, а Нсереко прикладывался к мячу, как правило, с дальнего расстояния.
Во второй половине встречи Белявский поменял лимитчика и хозяева стали еще активнее играть в атаке. Почти сразу после появления на газоне Нурыбеков угрожал воротам «Тобола», пусть удар и казался неуклюжим, взять этот выстрел Петухову было не так уж и просто.
Отыграв первые 20 минут второго тайма в обороне костанайцы перешли к активным действиям впереди. После стандарта в исполнении Красича Гикиевич пробивал головой, но удар оказался неточным. Спустя пару минут момент был уже у самого Огнена. Серб получил мяч из глубины поля от Жумаскалиева, подошел к штрафной площади, на замахе убрал защитника и пробил. Шабанов забрал мяч в руки.
Следующие несколько минут наш вингер вновь оказался в центре внимания. Сначала Савио Нсереко не сумел догнать Огнена, за что получил желтую карточку, а затем Красичу противостояли сразу трое защитников, но серб вышел победителем из единоборства. Затяжная атака закончилась неточным ударом Джалилова.
Вплоть до компенсированного времени команды играли практически без ворот. Но Волков эту ситуацию кардинально изменил, Виталий пробил со штрафного с 35-ти метров, мяч угодил в перекладину.
Итоговые нули на табло устроили, пожалуй, обе команды. Костанайцы не проиграли на выезде, а атыраусцы доказали, что в этом сезоне им по плечу высокие задачи. В следующем туре «Тобол» проведет встречу с талдыкурганским «Жетысу» на стадионе «Затоболец».
Сергей Масленов, главный тренер ФК «Тобола»:
«Сегодня мы увидели игру двух хороших команд. Конечно, опасных моментов было мало, но в лице «Тобола» и «Атырау» болельщики увидели две хорошие команды, которые будут бороться за попадание в «шестерку». Спасибо болельщикам за такую футбольную атмосферу».
Владимир Белявский, главный тренер ФК «Атырау»:
«Сегодня был футбол с моментами, но не было голов. Я хочу извиниться перед болельщиками. К сожалению, мы не забили, а так думаю, получился хороший праздник футбола».
