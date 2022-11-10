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Бизнес-новости

«Тойота Центр Уральск» с размахом отметил 10-летие

В минувшие выходные известная компания по продаже автомобилей японского автопрома ТОО HAZAR MOTORS в честь своего 10-летнего юбилея провела грандиозный event-вечер. «Тойота Центр Уральск» открылся 24 октября 2012 года и с первых дней работы соответствует всем тем требованиям, которые предъявляются к дилерам компанией Toyota во всём мире, а также к способам и методам ведения бизнеса. В этом году ТОО HAZAR MOTORS Уральск заняла первое место по мотивационным программам продаж среди пятнадцати официальных дилерских центров Toyota в Казахстане. На праздновании юбилея компании собрались клиенты авто
gorod
«Тойота Центр Уральск» с размахом отметил 10-летие
В минувшие выходные известная компания по продаже автомобилей японского автопрома ТОО HAZAR MOTORS в честь своего 10-летнего юбилея провела грандиозный event-вечер.
«Тойота Центр Уральск» с размахом отметил 10-летие
«Тойота Центр Уральск» с размахом отметил 10-летие
«Тойота Центр Уральск» открылся 24 октября 2012 года и с первых дней работы соответствует всем тем требованиям, которые предъявляются к дилерам компанией Toyota во всём мире, а также к способам и методам ведения бизнеса. В этом году ТОО HAZAR MOTORS Уральск заняла первое место по мотивационным программам продаж среди пятнадцати официальных дилерских центров Toyota в Казахстане.
«Тойота Центр Уральск» с размахом отметил 10-летие
«Тойота Центр Уральск» с размахом отметил 10-летие
На праздновании юбилея компании собрались клиенты автоцентра, блогеры, представители местных СМИ и почётные гости, среди которых были замечены исполнительный секретарь западноказахстанского филиала партии Amanat Мурат Мукаев и известный казахстанский дизайнер-модельер Аида Кауменова.
«Тойота Центр Уральск» с размахом отметил 10-летие
«Тойота Центр Уральск» с размахом отметил 10-летие
- «Тойота Центр Уральск» - это один из крупных холдингов нашей области, который постоянно развивается. Большое количество жителей региона обеспечены здесь работой и десятки тысяч западноказахстанцев являются клиентами компании. Желаю автоцентру дальнейшего активного развития и процветания, - отметил в своей поздравительной речи Мурат Мукаев.
«Тойота Центр Уральск» с размахом отметил 10-летие
«Тойота Центр Уральск» с размахом отметил 10-летие
Дружной и сплочённой команде «Тойота Центр Уральск» всегда удаётся удивлять своих клиентов приятными сюрпризами. Вот и на этот раз юбилейный вечер прошёл в лучших традициях компании - превосходное дизайнерское оформление вечера и один из лучших ведущих – популярный уральский шоумен и Instagram-блогер Сергей Жужа.
«Тойота Центр Уральск» с размахом отметил 10-летие
«Тойота Центр Уральск» с размахом отметил 10-летие
«Тойота Центр Уральск» с размахом отметил 10-летие
«Тойота Центр Уральск» с размахом отметил 10-летие
На event-вечере выступали местные артисты с яркими номерами, а для гостей был организован праздничный фуршет с изысканными закусками, десертами и различными напитками.
«Тойота Центр Уральск» с размахом отметил 10-летие
«Тойота Центр Уральск» с размахом отметил 10-летие
«Тойота Центр Уральск» с размахом отметил 10-летие
«Тойота Центр Уральск» с размахом отметил 10-летие
Гвоздём вечера стал розыгрыш ценных призов. Маленькие гости, пришедшие с родителями на вечер, помогли ведущему разыграть среди гостей следующие подарки: микроволновые печи, пылесосы, кухонные комбайны, вертикальные утюги-отпариватели, стиральные машины-автомат, холодильники и главный приз – телевизор.
«Тойота Центр Уральск» с размахом отметил 10-летие
«Тойота Центр Уральск» с размахом отметил 10-летие
Также каждый пришедший гость получил в подарок памятные сувениры: бейсболку, блокнот с ручкой и бокал с фирменным значком «Тойота Центр Уральск». Закончился юбилейный вечер праздничным салютом.
«Тойота Центр Уральск» с размахом отметил 10-летие
«Тойота Центр Уральск» с размахом отметил 10-летие
Компания ТОО HAZAR MOTORS известна в нашей области продажей современных и востребованных на казахстанском авторынке моделей семейства Toyota, таких как: Camry, C-HR, RAV4, Land Cruiser Prado, Highlander, Hilux и другие модели. Помимо продажи автомобилей центр работает по следующим направлениям: • гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание марки Toyota; • кузовной ремонт; • услуги по обмену (trade-in) и выкупу подержанных автомобилей; • предоставление услуг по страхованию автомобилей совместно с ведущими страховыми компаниями; • предоставление выгодных кредитных программ; • розничная и оптовая продажа запчастей; • тюнинг, установка охранных устройств и любого дополнительного оборудования; • услуги технической помощи на дорогах и эвакуация автомобилей. Мы ждем вас по адресу: пр. Абая, 246/6. Телефон: 8(7112) 24-77-77, 24-77-78 Телефон:+7 700 224 7777 Сайт: toyota-uralsk.kz Instagram: @toyota_uralsk.kz Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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