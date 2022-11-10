«Тойота Центр Уральск» с размахом отметил 10-летие

В минувшие выходные известная компания по продаже автомобилей японского автопрома ТОО HAZAR MOTORS в честь своего 10-летнего юбилея провела грандиозный event-вечер. «Тойота Центр Уральск» открылся 24 октября 2012 года и с первых дней работы соответствует всем тем требованиям, которые предъявляются к дилерам компанией Toyota во всём мире, а также к способам и методам ведения бизнеса. В этом году ТОО HAZAR MOTORS Уральск заняла первое место по мотивационным программам продаж среди пятнадцати официальных дилерских центров Toyota в Казахстане. На праздновании юбилея компании собрались клиенты авто