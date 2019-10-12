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Происшествия

«Тойота Камри» перевернулась в Уральске (фото)

ДТП произошло напротив Ледового дворца, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Авария произошла сегодня, 12 октября, около 8.00 по проспекту Евразия напротив Ледового дворца. Как именно произошло ДТП неизвестно, автомобиль "Тойота Камри" перепрыгнув через бордюр, перевернулся. Как стало известно, один человек был госпитализирован. - Вызов поступил в 8.09, доезд машины скорой помощи 8:15. Машина слетела в кювет. Мужчина 1997 года рождения для исключения черепно-мозговой травмы доставлен в городскую многопрофильную больницу, - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО. Другие подробности вы
Дана Рахметова
«Тойота Камри» перевернулась в Уральске (фото)
ДТП произошло напротив Ледового дворца, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Авария произошла сегодня, 12 октября, около 8.00 по проспекту Евразия напротив Ледового дворца. Как именно произошло ДТП неизвестно, автомобиль "Тойота Камри" перепрыгнув через бордюр, перевернулся. Как стало известно, один человек был госпитализирован. - Вызов поступил в 8.09, доезд машины скорой помощи 8:15. Машина слетела в кювет. Мужчина 1997 года рождения для исключения черепно-мозговой травмы доставлен в городскую многопрофильную больницу, - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО. Другие подробности выясняются.
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ДТП

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