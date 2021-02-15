Иллюстративное фото из архива "МГ" В качестве одной из задач для органов прокуратуры Президент обозначил координацию деятельности правоохранительных органов, заострив внимание на необходимости эффективного использования всего потенциала взаимодействия не только в рамках правоохранительной системы, но и с другими госорганами. - К примеру, многие наши сограждане становятся жертвами финансовых пирамид. Только по одному уголовному делу проходит более 17 тысяч потерпевших. Для реализации подобных преступных схем злоумышленники многократно проводят однотипные транзакции и только затем исчезают из поля зрения. При своевременном обнаружении такой подозрительной активности можно было бы уберечь множество людей от опрометчивых шагов и обеспечить неотвратимость наказания мошенников. Я также обращаюсь к вновь созданному Агентству по финансовому мониторингу. Здесь могут помочь информационные ресурсы финансового мониторинга. Поэтому следует наладить с ними полноценное сотрудничество для пресечения преступлений в этой сфере. В целом прокуратура в таких вопросах должна быть максимально проактивной, инициативной, - уверен он. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев призвал наладить координацию действий правоохранительных структур в рамках их функций. - Большая ошибка - заимствовать полномочия друг у друга, устраивать своебразное перетягивание каната. Понятно, что никто не хочет терять полномочия. Но во главу угла нужно ставить не личные амбиции и ведомственные интересы, а интересы всего общества и государства. В этой связи необходимо переформатировать деятельность Координационного совета. Его задача - координация реформ в органах внутренних дел, финансового мониторинга и антикоррупционной службе, поиск новых подходов к улучшению работы всей правоохранительной системы, - констатировал Касым-Жомарт Токаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.