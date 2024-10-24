Токаев на саммите БРИКС выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с речью на проходящем в Казани пленарном заседании БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». Глава государства подчеркнул, что БРИКС превращается в глобальный центр международного притяжения, к которому проявляют практический интерес многие страны, стремящиеся к взаимовыгодному сотрудничеству.

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с речью на проходящем в Казани пленарном заседании БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

Глава государства подчеркнул, что БРИКС превращается в глобальный центр международного притяжения, к которому проявляют практический интерес многие страны, стремящиеся к взаимовыгодному сотрудничеству.

В то же время он выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке

— Совместное устранение коренных причин конфликтов, таких как бедность, неравенство и недостаток образования, на наш взгляд, остается ключевым фактором укрепления международной политической солидарности. Казахстан поддерживает реформирование Совета Безопасности ООН и его расширение за счет новых членов из Африки, Латинской Америки и Азии, – сказал президент.

Токаев заявил, что голоса стран Глобального юга должны звучать весомо в решении вопросов мира и безопасности. По его словам, БРИКС может сыграть ключевую роль в этом процессе, усиливая представительство средних держав и развивающихся экономик в структуре глобального управления.

Глава государства отметил динамичный рост торговли Казахстана со странами БРИКС, объемы которой в 2023 году составили половину внешнеторгового оборота страны. К перспективным направлениям для взаимовыгодного партнерства, как было сказано в выступлении, относятся такие сферы, как торговля и инвестиции, IT-технологии, критические минералы, продовольственная безопасность, образование и туризм.

Особое внимание в речи было уделено укреплению взаимодействия в транзитно-транспортной сфере, в первую очередь в рамках инициативы «Пояса и Пути», международного транспортного коридора «Север-Юг» и Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Также была отмечена необходимость формирования надежных партнерских отношений в рамках «БРИКС плюс» для укрепления энергетической безопасности, а также в преодолении таких последствий изменения климата, как дефицит воды, экстремальное повышение температуры и опустынивание.

Напомним, президент прибыл с рабочим визитом в Казань 23 октября. В саммите принимают участие представители 36 стран и руководители шести международных организаций, порядка 20 делегаций представлены на высшем уровне.

В кулуарах пленарного заседания XVI Саммита БРИКС Токаев провел краткие беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Беларуси Александром Лукашенко, генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином и руководителем администрации президента Монголии Гомбожавын Занданшатаром.