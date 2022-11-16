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Социум

Токаев: на улицах Алматы после 2025 года не должно остаться дизельных автобусов

Вместо них будут ездить составы на газе и электротяге. Иллюстративное фото из архива "МГ" Президент на встрече с общественностью Алматы сказал о необходимости отказа от устаревших и неэкологичных видов транспорта. - На улицах Алматы после 2025 года не должно остаться дизельных автобусов – вместо них будут ездить составы на газе и электротяге. Позитивно скажется на городе и перевод большей части транзитных грузоперевозок на Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу (БАКАД пройдёт по территориям Карасайского, Илийского и Талгарского районов Алматинской области, её обещают ввести в экспл
Дана Рахметова
Токаев: на улицах Алматы после 2025 года не должно остаться дизельных автобусов
Вместо них будут ездить составы на газе и электротяге.
В Уральске начнут собирать автобусы
В Уральске начнут собирать автобусы
Иллюстративное фото из архива "МГ" Президент на встрече с общественностью Алматы сказал о необходимости отказа от устаревших и неэкологичных видов транспорта.
- На улицах Алматы после 2025 года не должно остаться дизельных автобусов – вместо них будут ездить составы на газе и электротяге. Позитивно скажется на городе и перевод большей части транзитных грузоперевозок на Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу (БАКАД пройдёт по территориям Карасайского, Илийского и Талгарского районов Алматинской области, её обещают ввести в эксплуатацию в 2022 году - прим. автора). Для этого требуется строительство шести радиальных и четырёх внутренних магистральных улиц, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По словам президента, правительству совместно с акиматом следует проработать вопросы финансирования этих проектов. Необходимо также ускорить реконструкцию ключевых дорог на въезде в город.
- Два региона – Алматы и Алматинская область – тесно связаны между собой. Маятниковая миграция создает огромную нагрузку на дорожно-транспортную сеть Алматы. Поэтому нужно уделить особое внимание развитию пригородного общественного транспорта, - считает глава государства.
Он заявил о необходимости запустить новые автобусные маршруты с дополнительным охватом 50 населённых пунктов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы автобус

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