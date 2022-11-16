Токаев: на улицах Алматы после 2025 года не должно остаться дизельных автобусов

Вместо них будут ездить составы на газе и электротяге. Иллюстративное фото из архива "МГ" Президент на встрече с общественностью Алматы сказал о необходимости отказа от устаревших и неэкологичных видов транспорта. - На улицах Алматы после 2025 года не должно остаться дизельных автобусов – вместо них будут ездить составы на газе и электротяге. Позитивно скажется на городе и перевод большей части транзитных грузоперевозок на Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу (БАКАД пройдёт по территориям Карасайского, Илийского и Талгарского районов Алматинской области, её обещают ввести в экспл