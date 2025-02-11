Токаев наградил офицеров силовых структур

Президент выступил на церемонии награждения офицеров силовых структур – призеров турнира UAE SWAT Challenge, который проходил в Дубае, сообщает Ак орда.

В этом году в состязаниях приняли участие 12 команд из Казахстана. Серебряными призерами стали команды министерства внутренних дел «Сункар» и «Томирис», команда Комитета национальной безопасности «Арыстан» заняла четвертое место. Хорошие результаты также показали сотрудники Службы государственной охраны и министерства обороны.

Глава государства поздравил победителей, подчеркнув, что их успех – результат упорных тренировок и высокой подготовки.

– «Елдің атын ер шығарар». Наши бойцы с честью представили страну на международной арене, продемонстрировав всему миру силу казахстанских воинов. Мы гордимся вами. Такие победы вдохновляют весь народ, особенно молодежь. Сильные воины – надежная опора государства, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что традиции мужества глубоко укоренены в истории казахского народа.

– В этом году мы празднуем знаменательный юбилей – 80-летие Великой Победы. Это дань уважения всем казахстанцам, которые самоотверженно сражались на фронте и трудились в тылу, отстаивая идеалы свободы и справедливости. Наш долг – сохранить в памяти поколений беспримерные подвиги наших героев. Сегодня вы как потомки народа, славного своими воинскими традициями, глубоко осознаете свой священный долг и преданно служите Родине. Все ваши усилия направлены на то, чтобы сберечь мирную жизнь в нашей стране. Можно с уверенностью назвать вас стражами Закона и Порядка. Закон и Порядок – основа справедливого и безопасного государства, – заявил он.

Отдельно президент остановился на деятельности спецслужб и силовых структур, обеспечивающих стабильность в стране

– В прошлом году Комитет национальной безопасности провел более 20 специальных операций по предотвращению преступлений. Были пресечены два террористических акта. Отряды Национальной гвардии приняли активное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Большая работа проводится структурами министерства внутренних дел. В прошлом году ликвидированы 64 подпольные лаборатории. Изъято 22 тысячи тонн наркотиков. Заблокировано 7,5 тысячи сайтов, рекламирующих наркотики. Пресечены попытки мошенников вывести за границу более двух миллиардов тенге. За последние три года выявлено около 8 тысяч единиц оружия и боеприпасов. Таких примеров немало. Тысячи сотрудников специальных органов стоят на страже суверенитета государства и безопасности граждан. Наши воины всегда верны своей клятве перед родиной, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев пожелал офицерам успехов, а затем вручил им государственные награды. В ходе мероприятия также выступили член команды «Сункар» министерства внутренних дел, старший лейтенант полиции Ермеккали Чукаев, капитан команды «Томирис» министерства внутренних дел, майор полиции Айнагуль Байжигитова и капитан службы государственной охраны, член команды «Сардар А» Мерлан Ултанбаев.