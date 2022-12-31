Токаев назначил ещё четырёх судей Конституционного суда

Накануне назначили первых трёх судей и председателя. Иллюстративное фото из архива "МГ" На сайте Акорды сообщается, что президент назначил ещё четырёх судей Конституционного суда. Ими стали: Кайрат Жакипбаев. Он освобождён от должности заведующего государственно-правовым отделом Администрации президента; Айжан Жатканбаева - заведующая кафедрой таможенного, финансового и экологического права Казахского Национального университета имени аль-Фараби; Бакыт Нурмуханов - руководитель аппарата Конституционного Совета; Роман Подопригора - директор НИИ публичного права Caspian University. 30 декабря суд