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Социум

Токаев назначил ещё четырёх судей Конституционного суда

Накануне назначили первых трёх судей и председателя. Иллюстративное фото из архива "МГ" На сайте Акорды сообщается, что президент назначил ещё четырёх судей Конституционного суда. Ими стали: Кайрат Жакипбаев. Он освобождён от должности заведующего государственно-правовым отделом Администрации президента; Айжан Жатканбаева - заведующая кафедрой таможенного, финансового и экологического права Казахского Национального университета имени аль-Фараби; Бакыт Нурмуханов - руководитель аппарата Конституционного Совета; Роман Подопригора - директор НИИ публичного права Caspian University. 30 декабря суд
Дана Рахметова
Токаев назначил ещё четырёх судей Конституционного суда
Накануне назначили первых трёх судей и председателя. 
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Иллюстративное фото из архива "МГ" На сайте Акорды сообщается, что президент назначил ещё четырёх судей Конституционного суда. Ими стали:
  • Кайрат Жакипбаев. Он освобождён от должности заведующего государственно-правовым отделом Администрации президента;
  • Айжан Жатканбаева - заведующая кафедрой таможенного, финансового и экологического права Казахского Национального университета имени аль-Фараби;
  • Бакыт Нурмуханов - руководитель аппарата Конституционного Совета;
  • Роман Подопригора - директор НИИ публичного права Caspian University.
30 декабря судьями Конституционного суда были назначены экс-министр юстиции Канат Мусин, проректор Евразийского национального университета Еркин Онгарбаев и директор НИИ правовой политики и конституционного законодательства Сергей Ударцев. 29 декабря Эльвиру Азимову назначили председателем органа. Конституционный суд начнёт работать с первого января 2023 года. Он будет рассматривать обращения граждан на соответствие Конституции нормативных правовых актов, непосредственно затрагивающих их конституционные права и свободы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
суд

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