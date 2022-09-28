- Особенно серьёзный эффект мы рассчитываем получить в снижении потерь от болезней системы кровообращения. На них приходится 35% от общей смертности в стране. От инфарктов и инсультов в Казахстане умирают в 2 раза чаще, чем в странах ОЭСР (38 стран). Причём умирает более молодое население. Сеть многопрофильных больниц, оборудованных по последнему слову техники, – это серьезный аргумент и вклад в здоровье нации, - сказал президент.

в сёлах до 50 человек имеется медработник;

медицинский пункт – от 50 до 500 человек;

фельдшерско-акушерский пункт – от 500 до 1500 человек;

врачебная амбулатория – от 1500 до 5 000 человек;

центр первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) – от 5 000 до 30 000 человек.

123 медицинских пунктов,

77 фельдшерско-акушерских пунктов,

28 врачебных амбулаторий.

130 медицинских пунктов,

165 фельдшерско-акушерских пунктов,

132 врачебных амбулаторий.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токаев на очередном заседании Высшего совета по реформам отметил важность строительства многопрофильных больниц, которые позволят сократить время получения квалифицированной помощи при тяжёлых заболеваниях и травмах.Согласно проекту, изменения коснутся нормативов сети организаций здравоохранения:Строительство 655 объектов ПМСП: 228 новых объектов ПМСП, в том числе:427 взамен действующих объектов ПМСП, в том числе:В 2022-2024 годы подготовят 16 570 медицинских сестёр и 17 585 фельдшеров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.