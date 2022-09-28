Токаев: От инфарктов и инсультов в Казахстане умирают в 2 раза чаще, чем в странах ОЭСР
Проект «Модернизации сельского здравоохранения» представили в Казахстане.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Касым-Жомарт Токаев на очередном заседании Высшего совета по реформам отметил важность строительства многопрофильных больниц, которые позволят сократить время получения квалифицированной помощи при тяжёлых заболеваниях и травмах.
- Особенно серьёзный эффект мы рассчитываем получить в снижении потерь от болезней системы кровообращения. На них приходится 35% от общей смертности в стране. От инфарктов и инсультов в Казахстане умирают в 2 раза чаще, чем в странах ОЭСР (38 стран). Причём умирает более молодое население. Сеть многопрофильных больниц, оборудованных по последнему слову техники, – это серьезный аргумент и вклад в здоровье нации, - сказал президент.
Согласно проекту, изменения коснутся нормативов сети организаций здравоохранения:
в сёлах до 50 человек имеется медработник;
медицинский пункт – от 50 до 500 человек;
фельдшерско-акушерский пункт – от 500 до 1500 человек;
врачебная амбулатория – от 1500 до 5 000 человек;
центр первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) – от 5 000 до 30 000 человек.
Основные меры:
Строительство 655 объектов ПМСП:
228 новых объектов ПМСП, в том числе:
123 медицинских пунктов,
77 фельдшерско-акушерских пунктов,
28 врачебных амбулаторий.
427 взамен действующих объектов ПМСП, в том числе:
130 медицинских пунктов,
165 фельдшерско-акушерских пунктов,
132 врачебных амбулаторий.
В 2022-2024 годы подготовят 16 570 медицинских сестёр и 17 585 фельдшеров.
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