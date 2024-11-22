Токаев поручил усилить меры безопасности на фоне эскалации конфликта в Украине

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру, руководителю Администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру, руководителю Администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины, сообщил в Facebook советник – пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Также председатели палат Парламента Казахстана поставлены в известность о принимаемых мерах.

- Положение дел в стране находится на личном контроле у президента. Для нашего государства главная стратегическая цель – сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путем переговоров.

Напомним, в ночь на 22 ноября Владимир Путин выступил с экстренным заявлением. Он прокомментировал удары по объектам в Курской и Брянской областях 19 ноября, а также ответный удар по военному промышленному объекту на Украине. Глава РФ подчеркнул, что конфликт в Украине приобрел глобальный характер и добавил, что в будущем Россия будет заранее информировать граждан о возможных ударах с использованием новых ракетных систем, чтобы они могли покинуть опасные районы.

Также Путин сообщил, что в боевых условиях продолжаются испытания ракетной системы «Орешник».

Ранее, в ночь на 19 ноября Брянская область подверглась удару из шести баллистических ракет ATACMS, как сообщило министерство обороны РФ. В ходе противоракетного боя расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили пять ракет, одну из них повредили. Осколки упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, вызвав пожар, который был оперативно ликвидирован.

Белый дом и министерство обороны США также прокомментировали запуск Россией новой баллистической ракеты. В Пентагоне выразили обеспокоенность по этому поводу. Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у них пока нет оценки последствий, но они, безусловно, обеспокоены этим событием. В Белом доме, в свою очередь, подчеркнули, что запуск ракеты не повлияет на политику США в отношении Украины. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что США не собираются сдерживаться и продолжат свою поддержку Украины.

Тем временем, в ответ на заявление Путина Владимир Зеленский собщил, что удары по Днепру с применением новейших ракет стали вторым серьезным шагом России к эскалации конфликта, первым он назвал привлечение солдат из Северной Кореи.

- Путин не только затягивает войну, но и каждый раз плюет в лицо тем, кто действительно хочет мира, - отметил Зеленский.

Он призвал страны и партнеров Украины отреагировать на происходящее, подчеркнув, что всем очевидно, кто является главным виновником этой войны и кто продолжает направлять все свои ресурсы на ее эскалацию.